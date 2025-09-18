Weather Update : मौसम विभाग का राजस्थान के इस जिले में बारिश का येलो अलर्ट, 20-25 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा, See Video

Weather Update : मौसम विभाग का ताजा अपडेट। मौसम विभाग ने आज 18 सितम्बर को सुबह 10.30 येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान के इस जिले में आज थोड़ी देर बाद हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले और आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं पर तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20-25 KMPH रहने का अनुमान है।