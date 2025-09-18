Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग का राजस्थान के इस जिले में बारिश का येलो अलर्ट, 20-25 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा, See Video

Weather Update : मौसम विभाग का ताजा अपडेट। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान के इस जिले में आज थोड़ी देर बाद हल्की बारिश होने की संभावना है। जानें कल 19 सितम्बर को कैसा रहेगा मौसम।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 18, 2025

Weather Update Meteorological Department has issued a Yellow Alert Today Rajasthan in this district rain 20-25 KMPH Speed blow Winds
फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : मौसम विभाग का ताजा अपडेट। मौसम विभाग ने आज 18 सितम्बर को सुबह 10.30 येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान के इस जिले में आज थोड़ी देर बाद हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले और आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं पर तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20-25 KMPH रहने का अनुमान है।

सर्वाधिक बारिश भुसावर में दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज़ किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई व पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक बारिश भुसावर (भरतपुर) में 38.0 मिमी दर्ज हुई।

एक हल्का सिस्टम प्रदेश में एक्टिव

राजस्थान में दो चरणों में आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है। बुधवार शाम से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। एक हल्का सिस्टम प्रदेश में एक्टिव होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से गुरुवार को 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर 19 सितंबर तक रहेगा।

प्रदेश के 13 जिलों से मानसून की विदाई

मौसम केन्द्र के अनुसार 16 सितंबर को 10 जिलों से मानसून की विदा हो गया। इनमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही जिले के कुछ इलाके शामिल है। इससे पहले 14 सितंबर को जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से मानसून की विदाई हो गई थी, इसमें जोधपुर के कुछ हिस्से भी शामिल थे।

जयपुर में आज बढ़ेगा तापमान

जयपुर में आज मौसम कुछ नरम और कुछ गरम है। आसमान में बादल और सूरज की लुकाछिपी चल रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जयपुर में सुबह 11 बजे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

