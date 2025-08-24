Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का Prediction, 90 मिनट में राजस्थान के 17 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में मानसून के दूसरे चरण का दौर शनिवार को भी बरकरार रहा। मौसम विभाग ने आज 24 अगस्त के लिए राजस्थान के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों के लिए येलो जारी किया है। मौसम विभाग के ताजे अनुमान के मुताबिक 90 मिनट में राजस्थान के 17 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, सीकर, नागौर, चूरू जिले और आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर मेघ गरजन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली के साथ 30-40 KMPH गति से तेज हवा चलने की संभावना है।
मानसून की बारिश से राजस्थान की जनता का तन-मन तरबतर कर दिया है। मानसून की बारिश प्रदेश में अपने पूरे शबाब में है। मौसम विभाग ने आज रविवार 24 अगस्त को राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बीकानेर, झुंझुनूं, टोंक, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली जिले के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि 90 मिनट में इन इलाकों में बारिश होगी।
जयपुर में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज जयपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर में 26 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। शनिवार को जयपुर में सुबह 10 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश का सिलसिला रविवार को भी जारी है।
जयपुर में बारिश की वजह से जयपुर का तापमान गिर गया है। जयपुर में सुबह 11 बजे तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जयपुर में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।