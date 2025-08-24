Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का Prediction, 90 मिनट में राजस्थान के 17 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में मानसून के दूसरे चरण का दौर शनिवार को भी बरकरार रहा। मौसम विभाग ने आज 24 अगस्त के लिए राजस्थान के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों के लिए येलो जारी किया है। मौसम विभाग के ताजे अनुमान के मुताबिक 90 मिनट में राजस्थान के 17 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, सीकर, नागौर, चूरू जिले और आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर मेघ गरजन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली के साथ 30-40 KMPH गति से तेज हवा चलने की संभावना है।