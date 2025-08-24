Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का Prediction, 90 मिनट में राजस्थान के 17 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज 24 अगस्त के लिए राजस्थान के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों के लिए येलो जारी किया है। जानें किन जिलों में होगी भारी बारिश।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 24, 2025

Weather Update Meteorological Department Prediction Today in 90 minutes Rajasthan 17 districts heavy rain warning
फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में मानसून के दूसरे चरण का दौर शनिवार को भी बरकरार रहा। मौसम विभाग ने आज 24 अगस्त के लिए राजस्थान के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों के लिए येलो जारी किया है। मौसम विभाग के ताजे अनुमान के मुताबिक 90 मिनट में राजस्थान के 17 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, सीकर, नागौर, चूरू जिले और आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर मेघ गरजन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली के साथ 30-40 KMPH गति से तेज हवा चलने की संभावना है।

बारिश से जनता का तन-मन तरबतर, 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट

मानसून की बारिश से राजस्थान की जनता का तन-मन तरबतर कर दिया है। मानसून की बारिश प्रदेश में अपने पूरे शबाब में है। मौसम विभाग ने आज रविवार 24 अगस्त को राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बीकानेर, झुंझुनूं, टोंक, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली जिले के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि 90 मिनट में इन इलाकों में बारिश होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 20 जिलों के लिए मौसम विभाग का डबल अलर्ट, थोड़ी देर में मेघ गर्जन संग झमाझम बारिश का अनुमान
जयपुर
Meteorological Department issues Double Alert Today in a short while Rajasthan 20 districts heavy rain with thunderstorms expected

जयपुर में आज भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज जयपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर में 26 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। शनिवार को जयपुर में सुबह 10 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश का सिलसिला रविवार को भी जारी है।

बारिश की वजह से जयपुर का तापमान गिरा

जयपुर में बारिश की वजह से जयपुर का तापमान गिर गया है। जयपुर में सुबह 11 बजे तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जयपुर में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

RGHS : आरजीएचएस में बड़ा अपडेट, 25 अगस्त से कैशलेस इलाज बंद, जानें क्यों
जयपुर
RGHS Big Update 25 August cashless treatment stopped Know why

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 11:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का Prediction, 90 मिनट में राजस्थान के 17 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.