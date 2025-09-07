Weather Update : राजस्थान के 12 जिलों में आज मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट, 8-9 सितंबर कैसा रहेगा, जानें

Weather Update : राजस्थान में सितंबर माह में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम केन्द्र ने उदयपुर और जोधपुर संभाग में अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केन्द्र ने करीब आठ इंच तक बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं 8-9 सितंबर को जोधपुर संभाग व आस-पास के जिलों में कहीं भारी, अतिभारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। जोधपुर संभाग को छोड़कर शेष अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 8 सितंबर से गिरावट होने की प्रबल संभावना है।