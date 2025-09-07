Weather Update : राजस्थान के 12 जिलों में आज मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट, 8-9 सितंबर कैसा रहेगा, जानें

Weather Update : राजस्थान में सितंबर माह में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम केन्द्र ने उदयपुर और जोधपुर संभाग में अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केन्द्र ने करीब आठ इंच तक बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं 8-9 सितंबर को जोधपुर संभाग व आस-पास के जिलों में कहीं भारी, अतिभारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। जोधपुर संभाग को छोड़कर शेष अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 8 सितंबर से गिरावट होने की प्रबल संभावना है।
बांधों के कैचमेंट एरिया में पानी की जबरदस्त आवक जारी है। जिससे बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। शनिवार को बीसलपुर के आठ, जवाई बांध के आठ, राणा प्रताप सागर के दो, गांधी सागर के तीन और कोटा बैराज के 7 गेट खोले गए।
कहां - कितनी बारिश
बारां 62.48
कोटा 49.25
बूंदी 47
सवाई माधोपुर 46.49
टोंक 42.40
दौसा 41.46
हनुमानगढ़ 18.74
श्रीगंगानगर 14.01
बीकानेर 13.11
फलोदी 11.18
बाडमेर 10
जैसलमेर 07.01।
राजधानी जयपुर में शनिवार को दिनभर बारिश का दौर रुक-रुककर चलता रहा। सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई रहीं और रिमझिम बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना बना दिया। दोपहर में करीब 30 मिनट तक तेज बारिश हुई। मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जवाहर सर्कल, टोंक रोड, राजापार्क और जवाहर नगर इलाके में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में शहर में 33.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केन्द्र ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले दो दिन जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से लेकर कहीं-कहीं तेज बारिश होने की आशंका है।