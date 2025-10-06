Weather Update : राजस्थान में आज 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज व 20 जिलों में येलो अलर्ट, जयपुर में रिमझिम बारिश शुरू

Weather Update : मौसम विभाग ने सोमवार को जयपुर समेत 9 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर में सोमवार (आज) सुबह करीब साढ़े छह बजे से रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम केद्र के अनुसार उत्तर भारत पर एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से राजस्थान के अलग-अलग जिलों में बारिश हो रही है। इस सिस्टम का असर अगले 2 दिन रहेगा। 9 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना है।