Weather Update : राजस्थान में आज 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज व 20 जिलों में येलो अलर्ट, जयपुर में रिमझिम बारिश शुरू

कोटा में बारिश, श्रीगंगानगर जिले के सिद्धूवाला गांव के एक खेत में गिरे ओले दिखाता किसान और हनुमानगढ़ जिले में तेज अंधड़ से गिरी फसल। फोटो पत्रिका
Weather Update : मौसम विभाग ने सोमवार को जयपुर समेत 9 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर में सोमवार (आज) सुबह करीब साढ़े छह बजे से रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम केद्र के अनुसार उत्तर भारत पर एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से राजस्थान के अलग-अलग जिलों में बारिश हो रही है। इस सिस्टम का असर अगले 2 दिन रहेगा। 9 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना है।
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो गया। प्रदेश के कई जिलों में रविवार को आंधी और बारिश का दौर चला।
श्रीगंगानगर में दोपहर में तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं हनुमानगढ़ में भी तेज बारिश हुई। इस दौरान आंधी चलने से फसलों को नुकसान हुआ। इसके अलावा कोटा, झालावाड़ और बारां जिले के कई इलाकों में बारिश हुई।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में डूंगरपुर में 20 M.M., नागौर के लाडनूं में 10 M.M., झालावाड़ के रायपुर में 23 M.M., झालरापाटन में 12-12, कोटा में 6.7, डूंगरपुर में 20M.M. बारिश दर्ज हुई।
