Weather Update : 30 मिनट में राजस्थान के 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट, जानें 19-20-21-22 सितम्बर को कैसा रहेगा मौसम

Weather Update : मौसम विभाग ने राजस्थान के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के इन 10 जिलों में थोड़ी देर बाद हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जानें 19-20-21-22 सितम्बर को राजस्थान का कैसा रहेगा मौसम।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 18, 2025

Weather Update : मौसम विभाग का राजस्थान के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान के इन 10 जिलों में थोड़ी देर बाद हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज 18 सितम्बर को दोपहर 12.30 अपने नए Prediction में दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, टोंक जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20-25 KMPH रहने का अनुमान है।

नया परिसंचरण तंत्र, 18-22 सितम्बर को बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आज एक परिसंचरण तंत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 18 से 22 सितम्बर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।

राजस्थान की जनता के लिए अच्छी खबर, अब सस्ता होगा घर, मकान बनाने में होगी भारी बचत, जानें कैसे
जयपुर
Rajasthan People Good News Now Houses be Cheaper there will be Huge Savings in House Construction know how

राजस्थान के चूरू में सबसे अधिक तापमान दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई व पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक बारिश भुसावर (भरतपुर) में 38.0 मिमी दर्ज हुई। राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज़ किया गया।

प्रदेश के 13 जिलों से मानसून की विदाई

मौसम केन्द्र के अनुसार 16 सितंबर को 10 जिलों से मानसून की विदा हो गया। इनमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही जिले के कुछ इलाके शामिल है। इससे पहले 14 सितंबर को जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से मानसून की विदाई हो गई थी, इसमें जोधपुर के कुछ हिस्से भी शामिल थे।

जयपुर में आज बढ़ेगा तापमान

जयपुर में आज मौसम कुछ नरम और कुछ गरम है। आसमान में बादल और सूरज की लुकाछिपी चल रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जयपुर में सुबह 11 बजे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

PM Modi Banswara Visit : बड़ी खबर, पीएम बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी कर सकते हैं माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन
बांसवाड़ा
PM Modi Banswara Visit Big News Narendra Modi may visit Mata Tripura Sundari for first time since becoming PM

18 Sept 2025 03:05 pm

