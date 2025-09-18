Weather Update : 30 मिनट में राजस्थान के 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट, जानें 19-20-21-22 सितम्बर को कैसा रहेगा मौसम

Weather Update : मौसम विभाग का राजस्थान के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान के इन 10 जिलों में थोड़ी देर बाद हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज 18 सितम्बर को दोपहर 12.30 अपने नए Prediction में दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, टोंक जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20-25 KMPH रहने का अनुमान है।