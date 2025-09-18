Weather Update : 30 मिनट में राजस्थान के 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट, जानें 19-20-21-22 सितम्बर को कैसा रहेगा मौसम

Weather Update : मौसम विभाग का राजस्थान के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान के इन 10 जिलों में थोड़ी देर बाद हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज 18 सितम्बर को दोपहर 12.30 अपने नए Prediction में दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, टोंक जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20-25 KMPH रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार आज एक परिसंचरण तंत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 18 से 22 सितम्बर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई व पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक बारिश भुसावर (भरतपुर) में 38.0 मिमी दर्ज हुई। राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज़ किया गया।
मौसम केन्द्र के अनुसार 16 सितंबर को 10 जिलों से मानसून की विदा हो गया। इनमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही जिले के कुछ इलाके शामिल है। इससे पहले 14 सितंबर को जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से मानसून की विदाई हो गई थी, इसमें जोधपुर के कुछ हिस्से भी शामिल थे।
जयपुर में आज मौसम कुछ नरम और कुछ गरम है। आसमान में बादल और सूरज की लुकाछिपी चल रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जयपुर में सुबह 11 बजे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।