Weather Update : मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी, 27 नवंबर-3 दिसंबर राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का अलर्ट

Weather Update : सर्दी के तेवर में कुछ दिन की राहत के बाद राजस्थान के कई क्षेत्रों में फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी दो सप्ताह का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री कम रहेगा। आइएमडी के अनुसार 22 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो 24 नवंबर तक डिप्रेशन में बदलेगा।