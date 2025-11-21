Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Update : मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी, 27 नवंबर-3 दिसंबर राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का अलर्ट

Weather Update : भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सर्दी के तेवर में कुछ दिन की राहत के बाद राजस्थान के कई क्षेत्रों में फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 21, 2025

Weather Update : सर्दी के तेवर में कुछ दिन की राहत के बाद राजस्थान के कई क्षेत्रों में फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी दो सप्ताह का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री कम रहेगा। आइएमडी के अनुसार 22 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो 24 नवंबर तक डिप्रेशन में बदलेगा।

माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज

राजस्थान में उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं का प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। इस वजह से सीकर, चूरू, झुंझुनूं, माउंट आबू समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। माउंट आबू में आज तापमान जमाव बिंदु से ऊपर दर्ज हुआ। गुरुवार को माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में दिन में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। सबसे ठंडा दिन सिरोही में रहा, जहां का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 या 3 डिग्री नीचे रहने का अनुमान

मौसम केन्द्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार 4 दिसंबर तक प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य के आस-पास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 या 3 डिग्री नीचे रह सकता है।

Published on:

21 Nov 2025 02:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी, 27 नवंबर-3 दिसंबर राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का अलर्ट

