Weather Update : 15 अगस्त बाद फिर सक्रिय होगा मानसून, राजस्थान में मूसलाधार बारिश का IMD का Prediction

Weather Update : मौसम केन्द्र के अनुसार राज्य में 15 अगस्त के बाद मानसून सक्रिय होगा। मौसम विभाग का Prediction है कि 15 अगस्त के बाद प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में आगामी एक सप्ताह मानसून सक्रिय नहीं होगा। प्रदेश में हल्की बूूंदाबांदी का दौर चलेगा। मौसम केन्द्र के अनुसार राज्य में 15 अगस्त के बाद मानसून सक्रिय होगा।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ अब भी अपनी नॉर्मल पॉजिशन से उत्तर की तरफ बनी हुई है। ये ट्रफ वर्तमान में फरीदकोट, लुधियाना, शाहजहांपुर, बलिया, जलपाईगुड़ी होकर गुजर रही है। इसके कारण कोर जोन राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के एरिया में बारिश बहुत कम हो रही है।