Weather Update : 15 अगस्त बाद फिर सक्रिय होगा मानसून, राजस्थान में मूसलाधार बारिश का IMD का Prediction

Weather Update : मौसम केन्द्र के अनुसार राज्य में 15 अगस्त के बाद मानसून सक्रिय होगा। मौसम विभाग का Prediction है कि 15 अगस्त के बाद प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में आगामी एक सप्ताह मानसून सक्रिय नहीं होगा। प्रदेश में हल्की बूूंदाबांदी का दौर चलेगा। मौसम केन्द्र के अनुसार राज्य में 15 अगस्त के बाद मानसून सक्रिय होगा।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ अब भी अपनी नॉर्मल पॉजिशन से उत्तर की तरफ बनी हुई है। ये ट्रफ वर्तमान में फरीदकोट, लुधियाना, शाहजहांपुर, बलिया, जलपाईगुड़ी होकर गुजर रही है। इसके कारण कोर जोन राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के एरिया में बारिश बहुत कम हो रही है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में रविवार को भरतपुर के नगर में सर्वाधिक 35 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम केन्द्र के अनुसार 11 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग के कहीं भागाें में मध्यम स्तर की बारिश होगी। वहीं, गंगानगर में सबसे अधिक दिन का पारा 39.1 डिग्री पर दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने जयपुर में आसमान में बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना है। आज सुबह 9 बजे जयपुर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के मुकाबले आज अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।