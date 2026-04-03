Heavy Rain Alert : राजस्थान में 4-5-6-7 अप्रेल को आंधी-बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट, आज की चेतावनी जानें

Heavy Rain Alert : राजस्थान के मौसम का मिजाज आज से अचानक बदल जाएगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सक्रिय विक्षोभ के प्रभाव से आज 3 अप्रेल को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। यहीं नहीं 40-50 KMPH रफ्तार से तेज हवा की चेतावनी भी जारी की गई है।