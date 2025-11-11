Weather Update : बर्फीली हवाओं से राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में पारा 4 डिग्री दर्ज

Weather Update : राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में सोमवार को 11 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 4 डिग्री मापा गया। इसके अलावा फतेहपुर में 6.8, नागौर में 6.9, दौसा और लूणकरणसर में 8.7, अलवर में 9, सिरोही में 9.1, चूरू में 9.6, अजमेर और करौली में 9.7, तथा पिलानी में 9.8 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।