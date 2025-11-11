Weather Update : बर्फीली हवाओं से राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में पारा 4 डिग्री दर्ज

फाइल फोटो पत्रिका
Weather Update : राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में सोमवार को 11 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 4 डिग्री मापा गया। इसके अलावा फतेहपुर में 6.8, नागौर में 6.9, दौसा और लूणकरणसर में 8.7, अलवर में 9, सिरोही में 9.1, चूरू में 9.6, अजमेर और करौली में 9.7, तथा पिलानी में 9.8 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।
मौसम केन्द्र के अनुसार राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है।
मौसम केन्द्र के अनुसार, यदि सामान्य से रात का पारा 5 डिग्री से कम दर्ज किया जाए तो शीतलहर का असर माना जाता है। सोमवार को अजमेर में रात का तापमान सामान्य से 7.5 डिग्री, वनस्थली में 4.3 डिग्री, कोटा में 4.2 डिग्री और जोधपुर शहर में 4.4 डिग्री कम दर्ज किया गया।
जयपुर में सर्दी का असर लगातार जारी है। रात के समय चल रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम केंद्र के अनुसार, सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रात के तापमान में सामान्य से करीब 2.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार, सर्द हवाओं का यह दौर अगले एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है।
