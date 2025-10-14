Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update : राजस्थान के पिलानी में रहा सबसे कम तापमान, जानें अगले चार दिन कैसा रहेगा मौसम

Weather Update : राजस्थान के 21 शहरों में सोमवार को रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम रात का तापमान पिलानी में 15.5 डिग्री रहा। जानें अगले चार दिन कैसा रहेगा मौसम।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 14, 2025

Weather Update Rajasthan Pilani recorded lowest temperature know the weather forecast for next four days Meteorological Department Prediction

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से सर्दी का अहसास होने लगा है। राजस्थान के 21 शहरों में सोमवार को रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम रात का तापमान पिलानी में 15.5 डिग्री रहा।

दीपावली तक मौसम शुष्क रहेगा

मौसम केन्द्र के अनुसार उत्तर से आने वाली हवाएं कमजोर होने और पूर्वी हवाओं के एक्टिव होने से राज्य में दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। दीपावली तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहने से धूप की तपिश भी बढ़ने की संभावना है।

अगले 4-5 दिन शुष्क रहेगा मौसम

मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में मामूली परिवर्तन की संभावना है। उत्तर भारत के राज्यों में अगले ​कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ नहीं होने से तापमान में भी कोई खास परिवर्तन नहीं होगा।

सबसे अधिक दिन में तापमान बाड़मेर में दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सोमवार दिन में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर में कल रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और रात का सीकर में 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

जयपुर मौसम : सुबह है कुछ ठंडा

जयपुर में मंगलवार सुबह मौसम ठंडा है। जयपुर में आज सुबह 7 बजे तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आज जयपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

School Holiday : राजस्थान में स्कूली छात्रों की बल्ले-बल्ले, आज से मिड-टर्म अवकाश शुरू, जानें कब खुलेंगे स्कूल
भरतपुर
Rajasthan School Students Happy mid-term vacations start today know when schools reopen

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 07:18 am

Published on:

14 Oct 2025 07:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : राजस्थान के पिलानी में रहा सबसे कम तापमान, जानें अगले चार दिन कैसा रहेगा मौसम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Electricity Update : राजस्थान में सस्ती बिजली के लिए अब नई सहूलियत, RERC ने दी मंजूरी

Rajasthan Now New Facility for Cheap Electricity RERC has given Approval Virtual Net Metering Group Net Metering
जयपुर

राजस्थान में दिवाली अवकाश विवाद: हाईकोर्ट से 6 निजी स्कूलों को राहत, अभिभावकों की सहमति से ही खुल सकेंगे स्कूल

Rajasthan Diwali holiday dispute
जयपुर

Rajasthan: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट, 2 दिन बाद ही विभाग ने लिया यू टर्न

Social-Security-Pension-Scheme
जयपुर

Jaipur: ‘निवेश एक्सपर्ट’ बनकर बुजुर्ग से ठग लिए ₹42 लाख, 24 साल की महिला साथी के साथ बिना कपड़ों के बना लिया अश्लील वीडियो

जयपुर

जयपुर में नया चेक क्लियरिंग सिस्टम फेल, 400 करोड़ से अधिक के चेक फंसे; दिवाली पर अरबों का लेन-देन प्रभावित

New cheque clearing system fails
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.