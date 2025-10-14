Weather Update : राजस्थान के पिलानी में रहा सबसे कम तापमान, जानें अगले चार दिन कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सोमवार दिन में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर में कल रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और रात का सीकर में 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा।