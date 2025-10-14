Weather Update : राजस्थान के पिलानी में रहा सबसे कम तापमान, जानें अगले चार दिन कैसा रहेगा मौसम

फाइल फोटो पत्रिका
Weather Update : राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से सर्दी का अहसास होने लगा है। राजस्थान के 21 शहरों में सोमवार को रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम रात का तापमान पिलानी में 15.5 डिग्री रहा।
मौसम केन्द्र के अनुसार उत्तर से आने वाली हवाएं कमजोर होने और पूर्वी हवाओं के एक्टिव होने से राज्य में दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। दीपावली तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहने से धूप की तपिश भी बढ़ने की संभावना है।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में मामूली परिवर्तन की संभावना है। उत्तर भारत के राज्यों में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ नहीं होने से तापमान में भी कोई खास परिवर्तन नहीं होगा।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सोमवार दिन में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर में कल रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और रात का सीकर में 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
जयपुर में मंगलवार सुबह मौसम ठंडा है। जयपुर में आज सुबह 7 बजे तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आज जयपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
