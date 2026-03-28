Weather Update : राजस्थान में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, होगी झमाझम बारिश, चलेगी आंधी

Weather Update : राजस्थान में मौसम के मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। राजस्थान में आगामी दिनों में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार आज 28 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। जिसके प्रभाव से प्रदेश में आज मेघगर्जन के साथ तेज आंधी-बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।