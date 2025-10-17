Patrika LogoSwitch to English

Weather Update 17 October : राजस्थान में सीकर रहा सबसे ठंडा, जानें 18-19-20-21 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम

Weather Update : राजस्थान में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान सीकर में 14.5 डिग्री दर्ज़ किया गया। जानें 18-19-20-21 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 17, 2025

Weather Update Sikar was coldest place in Rajasthan know weather on 18-19-20-21 October IMD Prediction

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : राजस्थान में मौसम लगातार बदल रहा है। ठंड धीरे-धीरे अपनी चादर फैला रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में सुबह कोहरा भी नजर आने लगा है। शहरों की बात अगर छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान में न्यूनतम तापमान सीकर में 14.5 डिग्री दर्ज़ किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान में अगले कुछ दिन 18-19-20-21 अक्टूबर को इसी तरह मौसम रहने का अनुमान है। तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राजस्थान में आज भी मिला-जुला मौसम रहेगा।

राजस्थान के सभी शहरों में मौसम साफ

राजस्थान के सभी शहरों में मौसम साफ है। दिन में तेज धूप है, जबकि रात में ठंडक। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर संभाग सहित तमाम सभी शहरों में रात का न्यूनतम तापमान औसत से नीचे दर्ज हो रहा है। हल्की सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है।

अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क रहा है। राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.9 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सीकर में 14.5 डिग्री दर्ज़ किया गया।

जयपुर मौसम : सुबह मौसम था ठंडा

जयपुर में शुक्रवार सुबह मौसम कुछ ठंडा था। पर जैसे दिन बढ़ रहा है तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है। जयपुर में आज 11 बजे तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आज जयपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

Holiday Calendar 2026: राजस्थान सरकार का 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी, 9 अवकाश कम हुए
जयपुर
Rajasthan Government holiday calendar 2026 Releases 9 holidays reduced district collectors get big relaxation

Published on:

17 Oct 2025 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update 17 October : राजस्थान में सीकर रहा सबसे ठंडा, जानें 18-19-20-21 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम

