Weather Update 17 October : राजस्थान में सीकर रहा सबसे ठंडा, जानें 18-19-20-21 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम

Weather Update : राजस्थान में मौसम लगातार बदल रहा है। ठंड धीरे-धीरे अपनी चादर फैला रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में सुबह कोहरा भी नजर आने लगा है। शहरों की बात अगर छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान में न्यूनतम तापमान सीकर में 14.5 डिग्री दर्ज़ किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान में अगले कुछ दिन 18-19-20-21 अक्टूबर को इसी तरह मौसम रहने का अनुमान है। तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राजस्थान में आज भी मिला-जुला मौसम रहेगा।