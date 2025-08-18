Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Update: देर रात मौसम ने ली अचानक करवट, 4 जिलों में बारिश की आ गई चेतावनी

Heavy Rain in Rajasthan: राजस्थान में एक बार फिर से मौसम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन-चार दिन में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी कर दिया है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 18, 2025

Heavy Rain Alert Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में मौसम ने देर रात करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश को लेकर सुबह से ही अलर्ट जारी किया है। रात्रि दस बजे तक मौसम विभाग नौ अलर्ट जारी किए हैं। दसवें अलर्ट में चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
इस अलर्ट के अनुसार आगामी तीन घंटे में भारी बारिश आ सकती है।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर व नागौर जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में यलो अलर्ट में रखा है। यहां भी हल्की से मध्यम बारिश आ सकती है।

तीन जिलों में 21 अगस्त को अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में एक बार फिर से मौसम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन-चार दिन में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी कर दिया है।
इसके अलावा राजस्थान के तीन जिलों में मौसम विभाग ने अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग उदयपुर, डूंगरपुर व सिरोही जिले में अतिभारी बारिश की संभावना है।

18 Aug 2025 10:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update: देर रात मौसम ने ली अचानक करवट, 4 जिलों में बारिश की आ गई चेतावनी

