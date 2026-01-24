Priya Seth Marriage: आखिरी समय पर अचानक क्यों बदली गई प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद की शादी की जगह, सामने आ रही यह वजह

Priya Seth And Hanuman Prasad Marriage : राजस्थान में इस समय प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद की शादी सुर्खियों में है। अलवर जिले के निवासी हनुमान प्रसाद और पाली जिले की रहने वाली प्रिया सेठ 23 जनवरी को बसंत पंचमी अबूझ सावे के दिन विवाह के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी एक होटल में हुई।