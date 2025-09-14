क्या राजस्थान में खुलेगी हाईकोर्ट की नई बैंच? CJI बीआर गवई ने दिया ये जवाब

Q. कोर्ट में लाखों केस लंबित हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लोक अदालत से लोगों को राहत मिल रही है, इनका दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है।

जवाब: आपसी सहमति से विवादों का निस्तारण हो रहा है। यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। समय-समय पर सभी चीजों को देखा जाता है। जब मैं नालसा का चेयरमैन था, तब हमने बॉर्डर तक लोगों को जागरुक किया। इससे आमजन को बहुत फायदा मिला।