इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक काम पूरा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने किया निरीक्षण

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं देश की आधारभूत संरचना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभा रही हैं और इसमें निजी कंपनियों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। मान स्ट्रक्चरल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव रुंगटा ने कहा कि राष्ट्रहित की इस परियोजना का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि हमें और अधिक बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है।