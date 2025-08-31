इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक काम पूरा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने किया निरीक्षण

जयपुर की मान स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने कटनी में बन रहे ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट के ट्रायल रन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह प्रोजेक्ट वेस्ट सेंट्रल रेलवे ज़ोन के तहत इरकॉन द्वारा बनाया जा रहा है और इसे एशिया के सबसे लंबे ग्रेड सेपरेटर पुलों में गिना जा रहा है।
मान स्ट्रक्चरल्स को इस परियोजना में अप लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का जिम्मा सौंपा गया था। कंपनी ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2x25KV, 50Hz AC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का डिजाइन, इंजीनियरिंग, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण भी पूरी तरह सफल रहा।
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं देश की आधारभूत संरचना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभा रही हैं और इसमें निजी कंपनियों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। मान स्ट्रक्चरल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव रुंगटा ने कहा कि राष्ट्रहित की इस परियोजना का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि हमें और अधिक बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है।