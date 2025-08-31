Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक काम पूरा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने किया निरीक्षण

इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का डिजाइन, इंजीनियरिंग, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Aug 31, 2025

PATRIKA PHOTO
PATRIKA PHOTO

जयपुर की मान स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने कटनी में बन रहे ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट के ट्रायल रन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह प्रोजेक्ट वेस्ट सेंट्रल रेलवे ज़ोन के तहत इरकॉन द्वारा बनाया जा रहा है और इसे एशिया के सबसे लंबे ग्रेड सेपरेटर पुलों में गिना जा रहा है।

मान स्ट्रक्चरल्स को इस परियोजना में अप लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का जिम्मा सौंपा गया था। कंपनी ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2x25KV, 50Hz AC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का डिजाइन, इंजीनियरिंग, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण भी पूरी तरह सफल रहा।

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं देश की आधारभूत संरचना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभा रही हैं और इसमें निजी कंपनियों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। मान स्ट्रक्चरल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव रुंगटा ने कहा कि राष्ट्रहित की इस परियोजना का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि हमें और अधिक बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है।

ये भी पढ़ें

Organ Donation : 18 साल के बेटे की मौत, माता-पिता ने तीन मरीजों को दिया नया जीवन, लिवर-किडनियां की डोनेट
जयपुर
PATRIKA PHOTO

ये भी पढ़ें

Free Healthcare Scheme : राजस्थान में फ्री में हुई ओपन हार्ट सर्जरी, इस सरकारी योजना में मिला लाभ
जयपुर
PATRIKA PHOTO

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 12:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक काम पूरा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने किया निरीक्षण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.