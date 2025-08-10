10 अगस्त 2025,

रविवार

जयपुर

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के इन 14 जिलों के लिए Yellow अलर्ट, 2 घंटे में मेघगर्जन के साथ होगी बारिश

Rajasthan Rain Alert: मौसम विभाग ने सीकर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, नागौर, सवाईमाधोपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 10, 2025

Rajasthan Rain Alert
Play video
फाइल फोटो

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में अभी भी मानसून की रफ्तार सुस्त नजर आ रही है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, लेकिन अधिकतर जिले गर्मी और उसम से बेहाल नजर आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी तीन घंटों के भीतर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है।

विभाग के अनुसार सीकर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, नागौर, सवाईमाधोपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां 15 साल बाद फिर जलमग्न हुए कुंड, लोगों में दौड़ी खुशी की लहर; ऐसे बदली तस्वीर
टोंक
Moriya-Balaji-Kund

11 अगस्त से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में 11 अगस्त से कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग में कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है।

यह वीडियो भी देखें

सांगोद में झमाझम

वहीं रविवार का दिन कोटा में मौसम का मिजाज बदला। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में रविवार सुबह तीन घंटे तक जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश के चलते सड़कें द​रिया बन गई और बारिश का पानी घरों व दुकानों में घुस गया। झमाझम बारिश से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं, सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। निचले इलाकों में बने मकानों में पानी भर जाने से अफरा तफरी मच गई।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 3 घंटे तक झमाझम, घरों व दुकानों में घुसा बारिश का पानी; नदी-नाले भी उफने
कोटा
Rajasthan-Heavy-rain

Updated on:

10 Aug 2025 04:08 pm

Published on:

10 Aug 2025 04:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के इन 14 जिलों के लिए Yellow अलर्ट, 2 घंटे में मेघगर्जन के साथ होगी बारिश

