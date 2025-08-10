Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के इन 14 जिलों के लिए Yellow अलर्ट, 2 घंटे में मेघगर्जन के साथ होगी बारिश

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में अभी भी मानसून की रफ्तार सुस्त नजर आ रही है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, लेकिन अधिकतर जिले गर्मी और उसम से बेहाल नजर आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी तीन घंटों के भीतर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है।
विभाग के अनुसार सीकर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, नागौर, सवाईमाधोपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में 11 अगस्त से कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग में कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है।
वहीं रविवार का दिन कोटा में मौसम का मिजाज बदला। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में रविवार सुबह तीन घंटे तक जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश के चलते सड़कें दरिया बन गई और बारिश का पानी घरों व दुकानों में घुस गया। झमाझम बारिश से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं, सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। निचले इलाकों में बने मकानों में पानी भर जाने से अफरा तफरी मच गई।