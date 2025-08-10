Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के इन 14 जिलों के लिए Yellow अलर्ट, 2 घंटे में मेघगर्जन के साथ होगी बारिश

वहीं रविवार का दिन कोटा में मौसम का मिजाज बदला। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में रविवार सुबह तीन घंटे तक जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश के चलते सड़कें द​रिया बन गई और बारिश का पानी घरों व दुकानों में घुस गया। झमाझम बारिश से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं, सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। निचले इलाकों में बने मकानों में पानी भर जाने से अफरा तफरी मच गई।