Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

 हादसे में घायल व्यक्ति की मृत्यु, अस्पताल में 17 दिन संघर्ष के बाद ली अंतिम सांस

घटना के समय गंभीर चोटें आने से विरमसिंह आइसीयू में भर्ती थे और लगातार जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 06, 2025

जैसलमेर जिले के लखा गांव में 19 सितंबर को मोटरसाइकिल से खेत जाते समय हाइटेशन तारों से उलझकर गंभीर रूप से घायल हुए विरमसिंह राजपुरोहित का 17 दिन के संघर्ष के बाद एमडीएम अस्पताल, जोधपुर में निधन हो गया। घटना के समय गंभीर चोटें आने से विरमसिंह आइसीयू में भर्ती थे और लगातार जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। चिकित्सकों ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रयास सफल नहीं रहे। सोमवार शाम उनका शव गांव लखा लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया।

हादसे के बाद 25 सितंबर से गांव में पीड़ित परिवार के न्याय की मांग को लेकर छः दिन तक धरना-प्रदर्शन चला। इसमें शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी, आरएलपी के थानसिंह डोली, रामसिंह बोथिया और ग्रामीण शामिल रहे। तीन दिन और दो रातें धरना स्थल पर रहने के बाद कंपनी ने मांगों पर सहमति जताई और धरना समाप्त हुआ। विरमसिंह के निधन की खबर से गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 09:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer /  हादसे में घायल व्यक्ति की मृत्यु, अस्पताल में 17 दिन संघर्ष के बाद ली अंतिम सांस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओरण-गोचर संरक्षण की मांग को लेकर स्कूलों में पढ़ाई का किया बहिष्कार

जैसलमेर

वीर आलाजी और सावंगियाँय माता मंदिर के पास ओरण भूमि का विस्तृत अवलोकन

जैसलमेर

वेदर रिपोर्ट: सूर्यास्त के बाद मौसम में घुलने लगी शीतलता

जैसलमेर

रामदेवरा: मजदूरों की बढ़ी मांग, दूसरों राज्यों से आ रहे

जैसलमेर

अच्छी खबर: पचपदरा रिफाइनरी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी पूरी, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर

Pachpadra Refinery
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.