आर्मी फायरिंग रेंज से संचार वायर चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

लाठी पुलिस ने आर्मी फील्ड फायरिंग रेंज से संचार वायर चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर आरोपी मोयबखान पुत्र जलालदीन निवासी लाठी को गिरफ्तार किया। आरोपी से चोरी किया गया वायर बरामद कर घटना में प्रयुक्त कैम्पर वाहन जब्त किया गया।आर्मी क्षेत्र खेतोलाई के हवलदार संतोष कुमार ने रिपोर्ट दी थी कि 17 अगस्त को बिछाया गया 9 किलोमीटर वायर 18 अगस्त को चोरी हो गया और 21 अगस्त को 3.2 किलोमीटर वायर चोरी कर लिया गया। इस पर लाठी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के आदेश पर गठित विशेष टीम ने गहन तलाश और आसूचना संकलन कर आरोपी मोयबखान को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी हुआ वायर और बोलेरो कैम्पर बरामद किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले की विस्तृत जांच जारी है।