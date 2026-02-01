जवाहिर अस्पताल में छह किलो पेट की गांठ का जटिल ऑपरेशन

समस्या बढ़ने पर परिजन महिला को लगभग 150 किलोमीटर दूर जैसलमेर लेकर पहुंचे। जांच में सामने आया कि पेट के भीतर एक अत्यंत बड़ी गांठ फैल चुकी थी, जिससे स्थिति गंभीर हो गई थी। जनरल सर्जरी विभाग के असिस्ट प्रोफेसर सत्ताराम पंवार ने सभी आवश्यक जांचें कर तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया। करीब सात दिन पूर्व मरीज की विस्तृत जांच के बाद सर्जरी की गई। ऑपरेशन अत्यधिक जोखिमपूर्ण था, क्योंकि गांठ फटने की स्थिति में संक्रमण फैलने और जान का खतरा बना हुआ था। विशेषज्ञ टीम ने पूरी सावधानी के साथ एक्सप्लोरेटरी लैपरोटॉमी विद लेफ्ट ओवेरियन मास एक्सीजन, टीएएच विद बीएसओ विद ओमेंटेक्टॉमी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। ऑपरेशन के दौरान निकाली गई गांठ का वजन लगभग छह किलोग्राम पाया गया।