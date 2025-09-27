Weather Update: 1-1 डिग्री और बढ़ गया दिन-रात का पारा

स्वर्णनगरी सहित जिले भर में गर्मी का रौद्र रूप नजर आने लगा है। सितम्बर के आखिर में अप्रेल-मई जैसी गर्मी के तेवर देख कर स्थानीय बाशिंदों के साथ पर्यटक खूब परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 39.3 और न्यूनतम 25.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले क्रमश: 38.3 व 24.5 डिग्री रहा था। इस तरह से दिन व रात के पारे में 1-1 डिग्री का उछाल आ गया है। दोपहर में सूर्य की तल्ख किरणों से पूरा वातावरण ग्रीष्मकाल जैसा अनुभव होने लगा। छुट्टी का दिन होने के कारण लोग बहुत जरूरी होने पर ही दोपहर बाद घरों से बाहर निकले। दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने के दौरान पर्यटक गर्मी से बचाव के जतन करते नजर आए। शहर के शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर एक बार फिर सीजन जैसा माहौल नजर आ रहा है। दोपहर में घरों व प्रतिष्ठानों में कूलर व पंखों के आगे बैठने से भी गर्मी से पूरे तौर पर निजात नहीं मिली।