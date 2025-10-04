Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

13 दिन बाद दीपावली, 4 हजार पेंटर्स को मिला रोजगार, दिहाड़ी 1000 से 1200

लोग अपने मकानों, दुकानों और दफ्तरों को चमकाने के लिए रंगाई-पुताई और मरम्मत कार्य करवा रहे हैं।

3 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 04, 2025

दीपावली अब बस 13 दिन दूर है। स्वर्णनगरी में इन दिनों घरों और प्रतिष्ठानों की साज-सज्जा अपने चरम पर है। लोग अपने मकानों, दुकानों और दफ्तरों को चमकाने के लिए रंगाई-पुताई और मरम्मत कार्य करवा रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि श्रमिकों और पेंटर्स की मांग अचानक दोगुनी हो गई है। सामान्य दिनों में आसानी से मिलने वाले मजदूर अब हाथ जोडक़र काम करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि काम की भरमार है। इस समय करीब चार हजार पेंटर्स को रोजगार मिला हुआ है। उनकी दिहाड़ी एक हजार से बढक़र 1200 रुपए तक पहुंच गई है। केवल पेंटर्स ही नहीं, बल्कि निर्माण कार्यों से जुड़े अन्य कारीगरों को भी ओवरटाइम करना पड़ रहा है। काम समय पर पूरा करने के लिए ठेकेदार उन्हें अतिरिक्त मेहनताना देने को मजबूर हैं।

हर घर-प्रतिष्ठान में रंगाई-पुताई का जोर

शहर की गली-गली में इस समय रंग-रोगन की महक फैली हुई है। दीपों के पर्व से पहले हर घर को नया रूप देने की हसरत में लोग किसी भी कीमत पर काम करवा रहे हैं। इन दिनों मजदूर मिलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण इलाकों में भी कमोबेश यही स्थिति है। गांवों के कच्चे मकानों पर महिलाएं मिट्टी से रंगाई कर रही हैं और दीवारों पर पारंपरिक आकृतियां व मांडणे उकेर रही हैं। इस तरह शहर से लेकर देहात तक दीपावली की तैयारी में रंग और रौनक घुल चुकी है।

बाजारों में ग्राहकी में तेजी

रंग, डिस्टेंबर और ऑयल पेंट की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। व्यापारी बता रहे हैं कि इस बार बिक्री पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी हो गई है। ऑयल पेंट 1600 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। हार्डवेयर, सेनेटरी और विद्युत सामग्री की मांग भी बढ़ गई है। दुकानदार कहते हैं कि त्योहारी सीजन और पर्यटन सीजन एक साथ होने से कारोबार में अप्रत्याशित उछाल आया है। जैसलमेर के बाजारों में इन दिनों रंगों की चमक देखते ही बनती है। मुख्य मार्गों पर सजावट सामग्री, पेंट और अन्य सामान की दुकानों पर ग्राहकी इतनी अधिक है कि दुकानदारों को अतिरिक्त स्टॉक मंगवाना पड़ रहा है।

सुबह से लेकर रात तक… काम ही काम

शहर के पेंटर बबलू ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार काम दोगुना है। सुबह आठ बजे से लेकर देर रात तक पुताई करनी पड़ती है। दिहाड़ी अच्छी मिल रही है, लेकिन काम का दबाव इतना है कि थकान हावी हो रही है।

एक अन्य पेंटर नारायण ने कहा. कि अभी रिसॉर्ट और होटलों से ज्यादा काम आ रहा है।त्योहारी सीजन और पर्यटन सीजन एक साथ होने से हर जगह पेंटिंग की मांग बढ़ गई है। कई बार ग्राहकों को मना भी करना पड़ रहा है।

ठेकेदार धर्मेंद्र का कहना है कि श्रमिकों की कमी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अगर 10 मजदूरों की जरूरत होती है तो मुश्किल से 6 ही मिल पाते हैं। समय पर काम पूरा करने के लिए हमें ओवरटाइम करवाना पड़ता है। मजदूर महंगे हो गए हैं, लेकिन मजबूरी में ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं।

शहरवासी परेशान, लेकिन उम्मीदें भी

शहर के निवासी भी मानते हैं कि दीपावली से पहले मरम्मत और सजावट जरूरी है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी सुरेश ने कहा कि हमने सोचा था कि घर की पुताई 20 हजार में पूरी हो जाएगी, लेकिन मजदूरी और पेंट दोनों महंगे हो गए। अब 35 हजार रुपए लग रहे हैं। परेशानी है, लेकिन दीपावली पर घर चमकदार दिखे, यह खुशी भी अलग है। दुकानदार महेश ने कहा कि पिछले पंद्रह दिनों में जितना सामान बिका है, उतना तीन महीने में भी नहीं बिकता। इस बार कारोबार में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। त्योहारी और पर्यटन सीजन का संगम स्वर्णनगरी की रौनक और भी बढ़ा रहा है। दीपावली से पहले हर घर, हर प्रतिष्ठान और हर गली को रंगों और रोशनी से सजाने की कोशिश हो रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 11:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / 13 दिन बाद दीपावली, 4 हजार पेंटर्स को मिला रोजगार, दिहाड़ी 1000 से 1200

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पोकरण: उत्तर का होगा उद्धार तो दक्षिण में बढ़ेगा व्यापार

जैसलमेर

दबिश देकर बरामद की स्मैक और बाइक, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

जैसलमेर

अचानक पुलिस थाने पहुंचे पुलिस अधीक्षक, किया निरीक्षण… देखी व्यवस्थाएं

जैसलमेर

केंद्रीय मंत्री के रवैये पर ओरण टीम ने जताई निराशा- कहा, हमारी बात को नहीं दी तवज्जो

जैसलमेर

जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद कार्यक्रम से सुझाव साझा करेंगे यात्री

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.