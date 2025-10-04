13 दिन बाद दीपावली, 4 हजार पेंटर्स को मिला रोजगार, दिहाड़ी 1000 से 1200

शहर के निवासी भी मानते हैं कि दीपावली से पहले मरम्मत और सजावट जरूरी है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी सुरेश ने कहा कि हमने सोचा था कि घर की पुताई 20 हजार में पूरी हो जाएगी, लेकिन मजदूरी और पेंट दोनों महंगे हो गए। अब 35 हजार रुपए लग रहे हैं। परेशानी है, लेकिन दीपावली पर घर चमकदार दिखे, यह खुशी भी अलग है। दुकानदार महेश ने कहा कि पिछले पंद्रह दिनों में जितना सामान बिका है, उतना तीन महीने में भी नहीं बिकता। इस बार कारोबार में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। त्योहारी और पर्यटन सीजन का संगम स्वर्णनगरी की रौनक और भी बढ़ा रहा है। दीपावली से पहले हर घर, हर प्रतिष्ठान और हर गली को रंगों और रोशनी से सजाने की कोशिश हो रही है।