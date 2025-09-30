Patrika LogoSwitch to English

ऐतिहासिक तालाब पर बहाई श्रम की बूंदें, चमक उठे घाट… खिला सौन्दर्य

राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर-जैसलमेर संस्करण के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में मंगलवार को क्षेत्र के लवां गांव में स्थित ऐतिहासिक जानकी तालाब व राधा-कृष्ण मंदिर के आसपास करीब 3 घंटे तक श्रम की बूंदें बही।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Sep 30, 2025

राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर-जैसलमेर संस्करण के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में मंगलवार को क्षेत्र के लवां गांव में स्थित ऐतिहासिक जानकी तालाब व राधा-कृष्ण मंदिर के आसपास करीब 3 घंटे तक श्रम की बूंदें बही। क्षेत्र के लवां गांव में पालीवाल समाज की ओर से वर्षों पूर्व जानकी तालाब खुदवाया गया था। तालाब का पानी शुद्ध व स्वच्छ होने से ग्रामीण वर्षों से उपयोग कर रहे है। पत्रिका के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में मंगलवार को सुबह 8 बजे ही ग्रामीणों का यहां पहुंचना शुरू हो गया। समाजसेवी राजेन्द्रकुमार, चिरंजीलाल, संतोष पालीवाल, मेघसिंह जैमला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यहां श्रमदान शुरू किया। इस दौरान ग्रामीणों में उत्साह नजर आया। करीब 3 घंटे तक चले श्रमदान अभियान से तालाब के घाटों का सौंदर्य खिल उठा।

कचरे का निस्तारण, काटी झाडिय़ां

गांव के बाबूलाल, कृष्णकांत पालीवाल, सीताराम शर्मा, आईबक्श, मोहनलाल, मूलचंद, ग्राम विकास अधिकारी हरिसिंह, दौलतराम कुमावत, हरिराम कुमावत, गणेशराम पालीवाल, नारायण, महेश, भैरुलाल, जगदीश पालीवाल, ओमप्रकाश, शंकराराम भील, जानेखां, नराराम, भोमाराम, मदन मेघवाल, माधाराम, खुशालाराम, बलराम, देवीलाल, अरुण, दिनेश पालीवाल, लवां पुलिस चौकी के कांस्टेबल रामखिलाड़ी सहित ग्रामीणों की ओर से घाटों व तालाब की सीढिय़ों पर जमा कचरे व गंदगी की सफाई कर श्रमदान किया और स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान तालाब के घाटों पर लगी झाडिय़ों की भी कटाई की गई। श्रमदान के दौरान दो बच्चों ने भी तालाब के किनारे लगी झाडिय़ों की कटाई की और तालाब के आसपास जमा कचरे को बाहर निकाला।
राजेन्द्र कुमार पालीवाल ने राजस्थान पत्रिका के जल सरोकार से जुड़े अभियानों पर प्रकाश डाला और इन्हें आमजन के लिए प्रेरक बताया। संतोषकुमार पालीवाल व मेघसिंह जैमला ने कहा कि लोगों को ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने तालाबों, नाडियों पर समय-समय पर श्रमदान करने और उनका संरक्षण करने का आह्वान किया। गांव के चिरंजीलाल, आईबक्श, बाबूलाल पालीवाल ने पत्रिका के कार्यक्रमों की सराहना की।

Published on:

30 Sept 2025 09:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / ऐतिहासिक तालाब पर बहाई श्रम की बूंदें, चमक उठे घाट… खिला सौन्दर्य

अंबे जय जगदंबे माता” पर झूमे बच्चे और युवा

जैसलमेर

घायल को आर्थिक पैकेज सहित अन्य मांगें मानी, लखा में धरना समाप्त

जैसलमेर

पोकरण: टिन शेड तोड़कर घुसे चोर, दुकान से चुराए कपड़े

जैसलमेर

जैसलमेर में 69वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू

जैसलमेर

Rajasthan: लखा गांव में धरना 9वें दिन भी जारी, MLA भाटी बोले- ‘मांगें नहीं मानीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे…’

Ravindra Singh Bhati
जैसलमेर
