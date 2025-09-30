ऐतिहासिक तालाब पर बहाई श्रम की बूंदें, चमक उठे घाट… खिला सौन्दर्य

गांव के बाबूलाल, कृष्णकांत पालीवाल, सीताराम शर्मा, आईबक्श, मोहनलाल, मूलचंद, ग्राम विकास अधिकारी हरिसिंह, दौलतराम कुमावत, हरिराम कुमावत, गणेशराम पालीवाल, नारायण, महेश, भैरुलाल, जगदीश पालीवाल, ओमप्रकाश, शंकराराम भील, जानेखां, नराराम, भोमाराम, मदन मेघवाल, माधाराम, खुशालाराम, बलराम, देवीलाल, अरुण, दिनेश पालीवाल, लवां पुलिस चौकी के कांस्टेबल रामखिलाड़ी सहित ग्रामीणों की ओर से घाटों व तालाब की सीढिय़ों पर जमा कचरे व गंदगी की सफाई कर श्रमदान किया और स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान तालाब के घाटों पर लगी झाडिय़ों की भी कटाई की गई। श्रमदान के दौरान दो बच्चों ने भी तालाब के किनारे लगी झाडिय़ों की कटाई की और तालाब के आसपास जमा कचरे को बाहर निकाला।

राजेन्द्र कुमार पालीवाल ने राजस्थान पत्रिका के जल सरोकार से जुड़े अभियानों पर प्रकाश डाला और इन्हें आमजन के लिए प्रेरक बताया। संतोषकुमार पालीवाल व मेघसिंह जैमला ने कहा कि लोगों को ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने तालाबों, नाडियों पर समय-समय पर श्रमदान करने और उनका संरक्षण करने का आह्वान किया। गांव के चिरंजीलाल, आईबक्श, बाबूलाल पालीवाल ने पत्रिका के कार्यक्रमों की सराहना की।