शारदीय नवरात्र में देवी प्रतिमा को साक्षी मानकर ली शपथ, 700 किशोर-युवाओं ने लिया संकल्प

कार्यक्रमों के दौरान उपस्थित जनों को अवगत कराया गया कि मरुस्थली जिले में नशे का बढ़ता जाल युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। जीवणीयाई गरबा समिति की अध्यक्ष निमता डलोरा ने बताया कि शहर से लेकर गांवों तक एमडी जैसे घातक नशे का असर युवाओं की पढ़ाई, कॅरियर और पारिवारिक वातावरण पर साफ झलकने लगा है। धनराज बिछड़ा ने बताया कि शिक्षा, रोजगार और जीवन संतुलन सब पर इस नशे की मार पड़ रही है। एमडी का नशा करने वाले अधिकांश युवा पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। उषा खत्री ने बताया कि पहले जहां बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाते थे, अब उनकी रुचि केवल नशे की खुराक जुटाने में रहती है। परीक्षा परिणामों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। शारदा पाड़ा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हेमा सांवल ने कहा कि नशे के कारण किशोर व युवाओं की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक संतुलन प्रभावित तो हो ही रही है। परिवारों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है, क्योंकि नशे के लिए पैसे जुटाने के प्रयास में कई बार युवा अपराध और गलत गतिविधियों की ओर बढ़ जाते हैं। मनीषा शारदा व खुशी सांवल ने बताया कि परिवार की सामाजिक छवि भी धूमिल हो रही है। नशे के कारण न केवल परिवार, बल्कि पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। मुकेश जगाणी ने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण युवाओं ने बेरोजगारी और भटकाव की स्थिति बढ़ रही है।