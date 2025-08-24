फतेहगढ़: कृष्ण मंदिर से मूर्ति चोरी, ग्रामीणों में रोष

फतेहगढ़. उपखंड मुख्यालय स्थित प्राचीन कृष्ण मंदिर से शनिवार रात चोर भगवान कृष्ण की मूर्ति चुराकर ले गया। रविवार सुबह मंदिर पुजारी दुर्गादास रामावत पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो मूर्ति गायब मिली। घटना की जानकारी सरपंच नरेन्द्र सैन और लजपतसिंह हुक्मसिंह सोलंकी को दी गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर प्रांगण में एकत्रित हो गए। घटना की सूचना पर सांगड़ थानाधिकारी बाबूराम मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी ली। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मूर्ति चोरी की खबर फैलते ही पूर्व सरपंच सवाईलाल सैन, पदमाराम कुमावत, चनणाराम सुथार, प्रेमाराम बीरा, नकताराम, जेठूसिंह, खेतसिंह, भवानीसिंह, विरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, देवीलाल, राणाराम सुथार, भेराराम कुमावत, झबरसिंह सहित अनेक लोग मंदिर पहुंच गए।ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र ही अज्ञात चोर को गिरफ्तार कर मूर्ति बरामद करने की मांग की। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों का पता लगाया जाएगा।