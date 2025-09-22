Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

Rajasthan : फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्म ने जोड़ा जैसलमेर से बंगाल का अनोखा रिश्ता, कैसे, इस रहस्य को जानें

Rajasthan : महान फिल्मकार सत्यजीत रे की वर्ष 1974 में प्रदर्शित बांग्ला फिल्म ‘सोनार केल्ला’ यानि सोनार किले जैसलमेर का जादू बंगालियों पर आज 51 वर्ष के बाद भी बरकरार है।

जैसलमेर

Sanjay Kumar Srivastava

चंद्रशेखर व्यास

Sep 22, 2025

Filmmaker Satyajit Ray Film Linked Jaisalmer Rajasthan to Bengal unique relationship how to know this secret
जैसलमेर सोनार किला। फोटो पत्रिका

Rajasthan : महान फिल्मकार सत्यजीत रे की वर्ष 1974 में प्रदर्शित बांग्ला फिल्म ‘सोनार केल्ला’ का जादू बंगालियों पर आज 51 वर्ष के बाद भी बरकरार है। फिल्म को देखने के बाद बंगाल के लोगों की रुचि जैसलमेर के इस अजूबे किले में जगी और तब से अब तक लगातार इस किले को देखने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान में भी अक्टूबर से पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है जिसमें इस किले को देखने के लिए दिवाली तक करीब 30,000 बंगाली पर्यटकों के आने के उम्मीद है। इसी दौरान जैसलमेर मिनी बंगाल में बदल जाता है। व्यवसायियों के अनुसार इस बार यहां करीब 60 करोड़ रुपए का व्यवसाय होगा।

किले में की थी फिल्म की शूटिंग

सत्यजीत रे ने किले की वास्तुकला से प्रभावित होकर फिल्म की शूटिंग यहीं की थी। फिल्म का अधिकांश हिस्सा किले में ही फिल्माया गया था। यह फिल्म इस किले के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई और इसके बाद यह किला पर्यटकों के बीच और भी मशहूर हो गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
जयपुर
Rajasthan Major Changes in Family Pension Rules BIG Amendments made in Cabinet Meeting

सस्पेंस थ्रिलर, सौमित्र बने जासूस

सोनार केल्ला (द गोल्डन फोट्रेस) फिल्म सत्यजीत रे के 1971 में लिखे रहस्य उपन्यास पर आधारित है, जो एक युवा लड़के के बारे में है, जो दावा करता है कि वह पिछले जन्म में जैसलमेर के एक किले में रहता था और एक जासूस उसकी मदद करता है। यह फिल्म जैसलमेर के ‘जीवित किले’ के चित्रण के लिए जानी जाती है, जो किले की दीवारों के भीतर एक शहर है, और इसमें सौमित्र चटर्जी ने प्रसिद्ध जासूस फेलुदा की भूमिका निभाई है। यह फिल्म सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है।

जैसलमेर सोनार किले के अंदर पर्यटक। फोटो पत्रिका

सैलानियों का अलग ही अंदाज

बंगाली सैलानियों की पहचान भी खास रहती है। छाते, टोपी और चश्मों के साथ समूह में घूमते ये पर्यटक आसानी से पहचाने जाते हैं। ये प्राय: ट्रेन, बस या दिल्ली-जयपुर से सफर कर जैसलमेर पहुंचते हैं। पर्यटन व्यवसायी आनंदसिंह तंवर का मानना है कि सादगी पसंद और मितव्ययी माने जाने वाले ये सैलानी हर साल दिवाली तक स्थानीय पर्यटन को मजबूत सहारा देते हैं। स्थानीय गाइड्स और होटेलियर्स ने भी इनके लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है।

01 माह तक बंगाली पर्यटकों की विशेष आवक।
30 हजार के करीब सैलानियों के आने की संभावना।
60 करोड़ का व्यवसाय पर्यटन को मिलने की उम्मीद।
1980 के दशक से लगातार जारी है आने का सिलसिला।

ये भी पढ़ें

GST New Rates : जीएसटी की नई दरों में कल से बदलाव लागू, आसान शब्दों में समझें GST का नया गणित
उदयपुर
GST New Rates Effect Tomorrow Understand New Math of GST in Simple Words

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2025 11:33 am

Published on:

22 Sept 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Rajasthan : फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्म ने जोड़ा जैसलमेर से बंगाल का अनोखा रिश्ता, कैसे, इस रहस्य को जानें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.