शहरी सेवा शिविर में बवाल, भाजपा के पूर्व पार्षद ने JEN को दी थप्पड़ मारने की धमकी, विधायक भाटी ने लगाई लताड़

वहीं बुधवार को नगरपरिषद सभाकक्ष में शहरी सेवा शिविर के उद्घाटन अवसर पर वार्ड नं. 19 व 20 क्षेत्र के लिए शिविर में परिषद के साथ ही डिस्कॉम, जलदाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदि महकमों ने काउंटर लगाए। इन काउंटरों पर जरूरतमंद लोग अपने काम से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। कुछ मामलों में हाथोहाथ कार्यवाही कर उन्हें राहत दी गई, वहीं अन्य में आवेदन स्वीकार कर अग्रिम कार्यवाही के लिए जमा किए गए।