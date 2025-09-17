Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

शहरी सेवा शिविर में बवाल, भाजपा के पूर्व पार्षद ने JEN को दी थप्पड़ मारने की धमकी, विधायक भाटी ने लगाई लताड़

Jaisalmer News: पूर्व पार्षद की इस हरकत से विधायक गुस्से में आ गए और उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए हॉल से बाहर जाने के लिए कह दिया।

जैसलमेर

Rakesh Mishra

Sep 17, 2025

Former BJP councillor threatens to slap JEN
नगरपरिषद सभागार में हंगामा करते पूर्व पार्षद। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जैसलमेर में शहरी सेवा शिविर के उद्घाटन अवसर पर उस समय सभी सकते में आ गए, जब भाजपा के पूर्व पार्षद गिरधरसिंह सोढ़ा अपनी बात कहते हुए आवेश में आ गए और नगरपरिषद में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता सुशील यादव को थप्पड़ मारने की धमकी दे डाली। इस समय कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और अतिरिक्त कलक्टर व नगरपरिषद के प्रशासक परसराम सैनी उपस्थित थे। आयुक्त लजपालसिंह शिविर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे।

पूर्व पार्षद की इस हरकत से विधायक गुस्से में आ गए और उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए हॉल से बाहर जाने के लिए कह दिया। अतिरिक्त कलक्टर ने भी कहा कि आप ऐसे किसी कार्मिक को कैसे थप्पड़ मार सकते हैं? जानकारी के अनुसार पूर्व पार्षद में प्रधानमंत्री आवास योजना की बकाया किश्तों को लेकर नाराजगी थी।

आयुक्त ने जवाब दिया कि गत दिनों बजट आते ही 50 से ज्यादा लोगों को किश्त का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व पार्षद की ओर से किए गए दुर्व्यवहार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ देर तक चले इस ड्रामे के बाहर लोगों ने समझा-बुझा कर गिरधरसिंह को वहां से रवाना किया।

कई विभागों ने लगाए काउंटर

वहीं बुधवार को नगरपरिषद सभाकक्ष में शहरी सेवा शिविर के उद्घाटन अवसर पर वार्ड नं. 19 व 20 क्षेत्र के लिए शिविर में परिषद के साथ ही डिस्कॉम, जलदाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदि महकमों ने काउंटर लगाए। इन काउंटरों पर जरूरतमंद लोग अपने काम से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। कुछ मामलों में हाथोहाथ कार्यवाही कर उन्हें राहत दी गई, वहीं अन्य में आवेदन स्वीकार कर अग्रिम कार्यवाही के लिए जमा किए गए।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

17 Sept 2025 07:19 pm

जैसलमेर / शहरी सेवा शिविर में बवाल, भाजपा के पूर्व पार्षद ने JEN को दी थप्पड़ मारने की धमकी, विधायक भाटी ने लगाई लताड़

