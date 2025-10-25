रेगिस्तान से सरक्रीक तक में 30 हजार से ज्यादा सैनिकों का दिखेगा पराक्रम

रेगिस्तान से लेकर गुजरात के सरक्रीक इलाके तक में भारत की तीनों सेनाओं थल, जल और वायुसेना की तरफ से साझा तौर पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन आगामी 30 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक की अवधि में किया जाएगा। इसमें तीनों सेनाओं की ओर से अपने पास उपलब्ध अत्याधुनिक हथियारों की आजमाइश भी की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के तीनों अंगों के इस साझा युद्धाभ्यास के अपने मायने हैं। विशेषकर यह पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर किया जा रहा है। तीन शक्तियों के संगम को देखते हुए इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। युद्धाभ्यास के मद्देनजर व्यावसायिक उड़ानों के रुट में भी बदलाव किया जा सकता है और इसके लिए 28,000 फीट तक का हवाई क्षेत्र रिजर्व किया गया है।