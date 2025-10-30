गोपा चौक विस्तार: जहां पहले तिपहिया वाहनों की भीड़ थी, अब पर्यटक के सुकून का ठौर

भीड़ नहीं होने से किले के सामने फोटो लेना बहुत आसान हो गया। जयपुर की संगीता शर्मा ने कहा कि पहले यहां अव्यवस्था रहती थी, अब सब कुछ व्यवस्थित और साफ-सुथरा है। बच्चों के साथ घूमना अब काफी आरामदायक हो गया है। यूनाइटेड किंगडम की एमिली वॉटसन ने कहा कि जैसलमेर अब पहले से ज्यादा शांत और सुकूनदायक लगता है। किले के पास का क्षेत्र खुला और स्वच्छ है, जिससे वास्तुकला का आनंद लेना बेहद आसान हो गया है। ब्राजील के कार्लोस मेंडेस ने कहा कि गोपा चौक का नया रूप अद्भुत है। अब यहां ट्रैफिक का शोर नहीं, सिर्फ शांति और खूबसूरती है। यह अब फोटोग्राफी के लिए एक शानदार स्थान बन चुका है।