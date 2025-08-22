अवैध 12 बोर बंदूक व 15 कारतूस जब्त किए, एक गिरफ्तार

अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना सांगड़ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध 12 बोर बंदूक, 10 जिंदा कारतूस, 5 खाली कारतूस और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया। इस मामले में भौमसिंह पुत्र दीप सिंह निवासी मेहरेरी को गिरफ्तार किया गया है।जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत के निर्देशन और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में सांगड़ थाना प्रभारी बाबुराम के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर गश्त के दौरान दबिश दी गई। पुलिस टीम ने मुल्जिम से अवैध हथियार और कारतूस बरामद कर पूछताछ के बाद गिरफ़्तार किया। प्रकरण दर्ज कर मुल्जिम को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान जारी है।