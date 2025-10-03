Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

जैसलमेर में रामदेवरा रेलवे स्टेशन से वालीनाथ गेट तक बन रही सीसी सड़क, 18 फीट होगी चौड़ी

दो करोड़ का बजट राज्य सरकार ने जारी किया है। सड़क के पुराने डामर हिस्से में कई गहरे गड्ढे बन गए थे, जिससे पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता था।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 03, 2025

Jaisalmer CC road

CC road being constructed from Ramdevra railway station to Valinath Gate

जैसलमेर: रामदेवरा में लंबे इंतजार के बाद वालीनाथ प्रवेश द्वार से लेकर रेलवे स्टेशन लिंक रोड तक लगभग दो किलोमीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह सड़क अटल सड़क योजना में स्वीकृत है।


बता दें कि इसके लिए लगभग दो करोड़ का बजट राज्य सरकार ने जारी किया है। सड़क के पुराने डामर हिस्से में कई गहरे गड्ढे बन गए थे, जिससे पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता था। मेले और रोजाना आवागमन के दौरान इस सड़क पर भारी संख्या में लोग और वाहन गुजरते हैं।


सार्वजनिक निर्माण विभाग की टीम ने पहले चरण में वालीनाथ गेट से रावणा राजपूत धर्मशाला तक डामर सड़क का मलबा हटाना शुरू कर दिया है। इसके बाद रावणा राजपूत धर्मशाला से रेलवे स्टेशन लिंक रोड तक सड़क का मलबा हटाकर सीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा।


निर्मित सीसी सड़क 18 फीट चौड़ी होगी और इसका निर्माण कार्य लगभग ढाई महीने में पूरा होने की संभावना है। सड़क की बेहतर गुणवत्ता से आवागमन सुगम होगा और बार-बार सड़क टूटने और पैच वर्क की समस्या समाप्त होगी। अधिशासी अभियंता हर्षवर्धन डाबी ने बताया कि यह सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों और यात्रियों को सुविधा मिल सके।

Published on:

03 Oct 2025 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर में रामदेवरा रेलवे स्टेशन से वालीनाथ गेट तक बन रही सीसी सड़क, 18 फीट होगी चौड़ी

