जैसलमेर में रामदेवरा रेलवे स्टेशन से वालीनाथ गेट तक बन रही सीसी सड़क, 18 फीट होगी चौड़ी



निर्मित सीसी सड़क 18 फीट चौड़ी होगी और इसका निर्माण कार्य लगभग ढाई महीने में पूरा होने की संभावना है। सड़क की बेहतर गुणवत्ता से आवागमन सुगम होगा और बार-बार सड़क टूटने और पैच वर्क की समस्या समाप्त होगी। अधिशासी अभियंता हर्षवर्धन डाबी ने बताया कि यह सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों और यात्रियों को सुविधा मिल सके।