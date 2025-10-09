जैसलमेर: निकाली राष्ट्रीय साइबर जागरूकता रैली, डिजिटल सुरक्षा की जानकारी

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के अंतर्गत साइबर जागरूकता रैली का आयोजन गड़ीसर चौराहा से हनुमान चौराहा तक किया गया। रैली में स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राओं, स्काउट गाइड सदस्य, महिला और पुरुष नागरिक तथा पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हुए। रैली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत, वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा, शहर कोतवाल प्रेमदान, थानाधिकारी सुरजाराम और महिला पुलिस थानाधिकारी डॉ. गीता विश्नोई उपस्थित रहे।
इस अवसर पर नागरिकों को साइबर अपराधों के नवीन प्रकारों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य विषय रहे बाल यौन शोषण सामग्री नाबालिगों से जुड़ी यौन सामग्री का निर्माण और वितरण साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मानसिक और शारीरिक उत्पीडऩ डेटा ब्रीच और ऑनलाइन फ्रॉड व्यक्तिगत और बैंक जानकारी का अवैध उपयोग ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड और डीपफेक बच्चों और युवाओं को निशाना बनाना तथा नकली सामग्री तैयार करना फर्जी लोन ऐप्स और बैंक अकाउंट का दुरुपयोग निवेश और नौकरी के नाम पर ठगी अधिकारियों ने मोबाइल चोरी या साइबर फ्रॉड की स्थिति में तत्काल बैंक और पुलिस को सूचित करने क्रेडिट और डेबिट कार्ड ब्लॉक करने और साइबर अपराध की रिपोर्ट पोर्टल या नजदीकी थाना में दर्ज कराने की सलाह दी
