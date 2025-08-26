Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Rajasthan : पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ी चोरी, टैंक के बाद 12.2 किमी कम्युनिकेशन तार चोरों ने किया गायब, मामला दर्ज

Rajasthan : पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ी चोरी। टैंक के हिस्से काटकर ले जाने के बाद चोरों को बड़ा कारनामा। 12 किमी कम्युनिकेशन तार चोरों ने चुराया। मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है।

जैसलमेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 26, 2025

Jaisalmer Pokhran Field Firing Range after tank thieves stole 12.2 km communication wire case registered
फोटो पत्रिका

Rajasthan : जैसलमेर के पोकरण के लाठी क्षेत्र के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में कुछ दिन पूर्व अलग-अलग टुकड़ों में कुल 12.2 किलोमीटर कम्यूनिकेशन वायर चोरी हो गया। जिसको लेकर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।

मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच

पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के लिए आई रेजिमेंट के हवलदार ने लाठी थाने में एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बताया कि रेंज में कम्यूनिकेशन अभ्यास के लिए 17 अगस्त को अलग-अलग पोइंट पर कम्यूनिकेशन वायर बिछाया गया था। जिसकी कुल लंबाई 65 किलोमीटर थी। 18 अगस्त को 9 किमी और 21 अगस्त को 3.2 किमी वायर चोरी हो गया।

इसी तरह 24 अगस्त को पेश की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच सहायक उपनिरीक्षक पदमचंद की ओर से की जा रही है।

पूर्व में भी हो चुकी चोरी की चारदातें

रेंज क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों से चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। गत वर्ष मई माह में रेंज में अभ्यास के लिए रखे गए टैंक के कुछ हिस्से काटकर चोर चुरा ले जा रहे थे। सेना व लाठी पुलिस की सक्रियता से रेंज से बाहर आते ही चोर पकड़ लिए गए थे।

इसी प्रकार अक्टूबर माह में 12 किमी कम्यूनिकेशन वायर और डीजल चोरी हो गया था। इस मामले में भी पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

Published on:

26 Aug 2025 07:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Rajasthan : पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ी चोरी, टैंक के बाद 12.2 किमी कम्युनिकेशन तार चोरों ने किया गायब, मामला दर्ज

