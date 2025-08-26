Rajasthan : पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ी चोरी, टैंक के बाद 12.2 किमी कम्युनिकेशन तार चोरों ने किया गायब, मामला दर्ज

पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के लिए आई रेजिमेंट के हवलदार ने लाठी थाने में एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बताया कि रेंज में कम्यूनिकेशन अभ्यास के लिए 17 अगस्त को अलग-अलग पोइंट पर कम्यूनिकेशन वायर बिछाया गया था। जिसकी कुल लंबाई 65 किलोमीटर थी। 18 अगस्त को 9 किमी और 21 अगस्त को 3.2 किमी वायर चोरी हो गया।