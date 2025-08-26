Rajasthan : पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ी चोरी, टैंक के बाद 12.2 किमी कम्युनिकेशन तार चोरों ने किया गायब, मामला दर्ज

Rajasthan : जैसलमेर के पोकरण के लाठी क्षेत्र के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में कुछ दिन पूर्व अलग-अलग टुकड़ों में कुल 12.2 किलोमीटर कम्यूनिकेशन वायर चोरी हो गया। जिसको लेकर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।
पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के लिए आई रेजिमेंट के हवलदार ने लाठी थाने में एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बताया कि रेंज में कम्यूनिकेशन अभ्यास के लिए 17 अगस्त को अलग-अलग पोइंट पर कम्यूनिकेशन वायर बिछाया गया था। जिसकी कुल लंबाई 65 किलोमीटर थी। 18 अगस्त को 9 किमी और 21 अगस्त को 3.2 किमी वायर चोरी हो गया।
इसी तरह 24 अगस्त को पेश की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच सहायक उपनिरीक्षक पदमचंद की ओर से की जा रही है।
रेंज क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों से चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। गत वर्ष मई माह में रेंज में अभ्यास के लिए रखे गए टैंक के कुछ हिस्से काटकर चोर चुरा ले जा रहे थे। सेना व लाठी पुलिस की सक्रियता से रेंज से बाहर आते ही चोर पकड़ लिए गए थे।
इसी प्रकार अक्टूबर माह में 12 किमी कम्यूनिकेशन वायर और डीजल चोरी हो गया था। इस मामले में भी पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।