जैसलमेर: सूरज ने तरेरी आंखें, पारा फिर 35 डिग्री पार

स्वर्णनगरी में मौसम के मिजाज में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कुछ दिन तक धूप के तेवर नरम रहने के बाद अब फिर से सख्त हो रहे हैं। शुक्रवार को दोपहर में तपते सूरज ने हर किसी को परेशान करने में कसर नहीं छोड़ी। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 35.5 और न्यूनतम 20.8 डिग्री रिकॉर्ड किया। जो एक दिन पहले गुरुवार को क्रमश: 34.2 व 20.6 डिग्री रहा था। दिन की शुरुआत में गुलाबी शीतलता से मौसम खुशगवार रहा। अलसुबह घर से निकले लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। सुबह 10 बजे के बाद धूप की किरणें प्रखर होने लगी और दोपहर व अपराह्न के समय खुले आसमान तले सडक़ों पर चलने में तपिश का अहसास हुआ। शहर भ्रमण पर आए हुए सैलानियों ने धूप से बचने के लिए छातों का सहारा लिया। शाम को भी हवा मद्धम गति से चलने से हल्की उमस का माहौल रहा। हालांकि रात गहराते-गहराते माहौल में गुलाबी ठंडक घुल गई। आगामी दिनों में भी पारा 35 से 36 डिग्री तक चढ़ा रहने का पूर्वानुमान है।