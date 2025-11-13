Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर: पोकरण में शिक्षक पर अश्लील हरकत का आरोप, अभिभावकों का गुस्सा फूटा, स्कूल गेट पर जड़ा ताला

पोकरण के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शिक्षक पर छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप लगने के बाद हंगामा शुरू हो गया। अभिभावक और ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Nov 13, 2025

Jaisalmer Teacher

प्रदर्शन कर रहे लोग (फोटो- पत्रिका)

पोकरण (जैसलमेर): महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बिलिया (पोकरण) में गुरुवार सुबह उस समय हंगामा हो गया, जब एक शिक्षक पर छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप सामने आया।

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक, ग्रामीण और छात्र विद्यालय परिसर में एकत्रित हो गए। आक्रोशित लोगों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और प्रवेश द्वार पर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।

ग्रामीणों और अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक ने छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार किया, जिसके बाद छात्रा ने परिजनों को इसकी जानकारी दी।

मामला फैलते ही पूरे क्षेत्र में रोष फैल गया और सुबह से ही विद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

सूचना पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुशीला और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेमशंकर जोशी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अभिभावकों और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने की कोशिश की।

हालांकि, लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है और वे शिक्षक को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। करीब एक घंटे से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा, इस दौरान विद्यालय में शिक्षण कार्य पूरी तरह ठप रहा। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

समझाइश से नहीं माने लोग

आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग पर लोग अड़े रहे। मुख्य आरोपी शिक्षक के साथ ही मामले को दबाने में शामिल कार्यवाहक प्रधानाचार्य को भी गिरफ्तार करने की मांग की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। समझौता वार्ता में उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण, थानाधिकारी छत्तर सिंह देवड़ा, सीबीईओ सुशीला, एसीबीईओ हेमशंकर जोशी मौजूद रहे। परिजनों की ओर से पार्षद आईदान पंवार, मांगीलाल गहलोत, धूड़ाराम माली, जगदीश माली, रामेश्वर गहलोत और ईश्वर माली उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमे के आदेश, पत्नी को दिखाने के बहाने मां से ली थी MF हुसैन की पेंटिंग, नहीं लौटाई
जयपुर
Bhanwar Jitendra Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 11:32 am

Published on:

13 Nov 2025 10:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: पोकरण में शिक्षक पर अश्लील हरकत का आरोप, अभिभावकों का गुस्सा फूटा, स्कूल गेट पर जड़ा ताला

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गडीसर तालाब संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को किया सचेत

जैसलमेर

टैंकों की गडगड़़ाहट और हेलिकॉप्टर्स की गर्जना…लक्ष्यों पर ‘अखंड प्रहार’

जैसलमेर

चक आबादियों में निगरानी नहीं, नहरी क्षेत्र में सुरक्षा पर उठे सवाल

जैसलमेर

फीका पड़ा पोकरण का नमक उद्योग, सरकारी उपेक्षा से ठप हुआ व्यापार

जैसलमेर

पाकिस्तान सीमा पर टैंकों और लड़ाकू विमानों ने लक्ष्यों पर लगाए सटीक निशाने

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.