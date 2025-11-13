जैसलमेर: पोकरण में शिक्षक पर अश्लील हरकत का आरोप, अभिभावकों का गुस्सा फूटा, स्कूल गेट पर जड़ा ताला

प्रदर्शन कर रहे लोग (फोटो- पत्रिका)
पोकरण (जैसलमेर): महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बिलिया (पोकरण) में गुरुवार सुबह उस समय हंगामा हो गया, जब एक शिक्षक पर छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप सामने आया।
घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक, ग्रामीण और छात्र विद्यालय परिसर में एकत्रित हो गए। आक्रोशित लोगों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और प्रवेश द्वार पर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।
ग्रामीणों और अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक ने छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार किया, जिसके बाद छात्रा ने परिजनों को इसकी जानकारी दी।
मामला फैलते ही पूरे क्षेत्र में रोष फैल गया और सुबह से ही विद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
सूचना पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुशीला और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेमशंकर जोशी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अभिभावकों और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने की कोशिश की।
हालांकि, लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है और वे शिक्षक को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। करीब एक घंटे से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा, इस दौरान विद्यालय में शिक्षण कार्य पूरी तरह ठप रहा। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग पर लोग अड़े रहे। मुख्य आरोपी शिक्षक के साथ ही मामले को दबाने में शामिल कार्यवाहक प्रधानाचार्य को भी गिरफ्तार करने की मांग की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। समझौता वार्ता में उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण, थानाधिकारी छत्तर सिंह देवड़ा, सीबीईओ सुशीला, एसीबीईओ हेमशंकर जोशी मौजूद रहे। परिजनों की ओर से पार्षद आईदान पंवार, मांगीलाल गहलोत, धूड़ाराम माली, जगदीश माली, रामेश्वर गहलोत और ईश्वर माली उपस्थित रहे।
