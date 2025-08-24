जैसलमेर होटल कारोबारियों की नई रणनीति, सीजन पर टिकी बड़ी उम्मीदें

स्वर्णनगरी का पर्यटन कारोबार एक बार फिर सीजन की दहलीज पर खड़ा है। सितंबर से शुरू होकर मार्च तक चलने वाला पर्यटन सीजन जैसलमेर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। होटल कारोबारी, रिसोर्ट संचालक और कैम्प मालिक इस बार नए सीजन को लेकर पहले से ही तैयारियों में जुट गए हैं। कोविड-19 के बाद से हर साल पर्यटकों की संख्या में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 2024-25 का सीजन अब तक का सबसे बेहतर हो सकता है। गौरतलब है कि जैसलमेर में पर्यटन सीजन में 1500 करोड़ का कारोबार माना जाता है। जैसलमेर में सर्दियों के महीनों में होटल्स, रिसोटï्र्स और कैम्प्स 90 प्रतिशत तक बुक रहते हैं। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि यदि इस बार मानसून अच्छा रहा और सडक़-हवाई कनेक्टिविटी बनी रही तो पर्यटकों की संख्या में और इजाफा संभव है।