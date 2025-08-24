Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर होटल कारोबारियों की नई रणनीति, सीजन पर टिकी बड़ी उम्मीदें

स्वर्णनगरी का पर्यटन कारोबार एक बार फिर सीजन की दहलीज पर खड़ा है। सितंबर से शुरू होकर मार्च तक चलने वाला पर्यटन सीजन जैसलमेर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 24, 2025

स्वर्णनगरी का पर्यटन कारोबार एक बार फिर सीजन की दहलीज पर खड़ा है। सितंबर से शुरू होकर मार्च तक चलने वाला पर्यटन सीजन जैसलमेर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। होटल कारोबारी, रिसोर्ट संचालक और कैम्प मालिक इस बार नए सीजन को लेकर पहले से ही तैयारियों में जुट गए हैं। कोविड-19 के बाद से हर साल पर्यटकों की संख्या में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 2024-25 का सीजन अब तक का सबसे बेहतर हो सकता है। गौरतलब है कि जैसलमेर में पर्यटन सीजन में 1500 करोड़ का कारोबार माना जाता है। जैसलमेर में सर्दियों के महीनों में होटल्स, रिसोटï्र्स और कैम्प्स 90 प्रतिशत तक बुक रहते हैं। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि यदि इस बार मानसून अच्छा रहा और सडक़-हवाई कनेक्टिविटी बनी रही तो पर्यटकों की संख्या में और इजाफा संभव है।

कारोबारियों की रणनीति

  • होटल व्यवसायियों ने इस बार पैकेजिंग और प्रमोशन पर खास ध्यान दिया है।
  • कई होटलों ने ऑनलाइन पोर्टल और ट्रेवल एजेंसियों से टाई-अप कर डिस्काउंट ऑफर तैयार किए हैं।
  • रिसोर्ट और कैम्प संचालक सांस्कृतिक गतिविधियों को आकर्षक बनाने में जुटे हैं।

अब पर्यटकों को चाहिए मरुस्थल का पूरा अनुभव

सम कैंप एंड रिसोट्र्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश कुमार व्यास का कहना है कि पर्यटक अब केवल दर्शनीय स्थलों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें लोक संस्कृति और रेगिस्तान का पूरा अनुभव चाहिए होता है। इसी कारण होटल और कैम्प पैकेज में लोक नृत्य, ऊंट सफारी, सितारों भरी रात में डिनर और लोक संगीत शामिल किया जा रहा है।

मेहमानों को रिझाने के जतन

होटल संचालक अमित भाटी के अनुसार इस बार हमने अपने होटल में स्थानीय व्यंजनों को खास मेन्यू में शामिल किया है। विदेशी पर्यटकों को यह काफी पसंद आता है। इसके अलावा हम सोशल मीडिया प्रमोशन पर भी जोर दे रहे हैं। सम के एक रिसोर्ट संचालक भैरोसिंह राठौड़ का कहना है कि पिछले साल विदेशी पर्यटक संख्या अच्छी रही। हमें उम्मीद है कि इस बार यूरोपीय पर्यटक ज्यादा आएंगे।

चुनौतियां भी कम नहीं

हालांकि, होटल कारोबारियों के सामने चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या बिजली कटौती और पानी की किल्लत है। कई होटलों के संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल्स भारी कमीशन काटते हैं, जिससे लाभ पर असर पड़ता है।

फैक्ट फाइल

  • 1500 करोड़ का व्यवसाय हर वर्ष होता है जैसलमेर में
  • 90 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रहती है पर्यटन सीजन के दौर में
  • 07 माह की समयावधि रहती है पर्यटन सीजन की
  • 01 दर्जन से अधिक मुख्य पर्यटन स्थल जैसलमेर में

उम्मीदें और संभावनाएं

व्यवसायियों की उम्मीद है कि इस बार अक्टूबर से फरवरी तक विदेशी पर्यटकों की अच्छी आमद रहेगी। होटल और कैम्प संचालक स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Aug 2025 08:52 pm

Published on:

24 Aug 2025 11:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर होटल कारोबारियों की नई रणनीति, सीजन पर टिकी बड़ी उम्मीदें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.