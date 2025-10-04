एनएसयूआइ ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग

एनएसयूआइ संगठन जैसलमेर ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई कि प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को शीघ्र रिहा किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 30 सितंबर को राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विरोध पहले ही किया गया था। उस समय एनएसयूआइ ने स्पष्ट कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा, पढ़ाई-लिखाई और छात्रहित से जुड़े कार्यक्रम होने चाहिए, किसी विशेष विचारधारा को थोपने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस विरोध के बाद प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ और एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अब संगठन ने नाराजगी जताई है।