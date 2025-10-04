Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

एनएसयूआइ ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग

कार्यकर्ताओं ने कहा कि 30 सितंबर को राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विरोध पहले ही किया गया था।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Oct 04, 2025

एनएसयूआइ संगठन जैसलमेर ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई कि प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को शीघ्र रिहा किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 30 सितंबर को राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विरोध पहले ही किया गया था। उस समय एनएसयूआइ ने स्पष्ट कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा, पढ़ाई-लिखाई और छात्रहित से जुड़े कार्यक्रम होने चाहिए, किसी विशेष विचारधारा को थोपने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस विरोध के बाद प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ और एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अब संगठन ने नाराजगी जताई है।

चेतावनी दी, आंदोलन होगा तेज

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि समय रहते गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया गया तो प्रदेशभर में बड़ा और व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। एनएसयूआइ ने चेतावनी दी कि छात्रों की आवाज दबाने की हर कोशिश का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान फलोदी कांग्रेस प्रभारी रूपचंद सोनी, जिलाध्यक्ष एनएसयूआइ मानाराम जानरा, छात्र प्रत्याशी खेतेश थेइयात, रमेश अडबाला, शारू खान, चंद्रप्रकाश पुरोहित, नगर सचिव मंगल भाटी, विक्रमसिंह बेरसियाला, अमरसिंह खुहड़ी, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता भूरासा किता, प्रकार राणा खींया, विक्रम नग्गा, मदन एकल पार, टेलाराम एकल पार, जितेंद्र बरमसर, ताऊराम, दलपतराम, महेशकुमार तेजपाला और युवराज सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

