जैसलमेर. इस बदलते युद्ध परिदृश्य के बीच भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को पोकरण की फील्ड फायरिंग रेंज में अहम परीक्षण उपलब्धि मिली है। यहां सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (एसडीएएल) ने 20 से 24 नवंबर तक अपने काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम 'भार्गवास्त्र' के इन-हाउस डेवलपमेंट ट्रायल किए। पांच दिवसीय परीक्षण में ड्रोन की पहचान, निगरानी, ट्रैकिंग और रॉकेट से प्रहार करने की क्षमता प्रदर्शित की गई। अलग परीक्षणों में गाइडेड माइक्रो मिसाइलों की मार्गदर्शन और लक्ष्य भेदने की क्षमता भी सामने आई। सिस्टम ने निर्धारित परीक्षण लक्ष्यों पर सफल प्रदर्शन किया।