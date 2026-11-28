जैसलमेर. इस बदलते युद्ध परिदृश्य के बीच भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को पोकरण की फील्ड फायरिंग रेंज में अहम परीक्षण उपलब्धि मिली है। यहां सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (एसडीएएल) ने 20 से 24 नवंबर तक अपने काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम 'भार्गवास्त्र' के इन-हाउस डेवलपमेंट ट्रायल किए। पांच दिवसीय परीक्षण में ड्रोन की पहचान, निगरानी, ट्रैकिंग और रॉकेट से प्रहार करने की क्षमता प्रदर्शित की गई। अलग परीक्षणों में गाइडेड माइक्रो मिसाइलों की मार्गदर्शन और लक्ष्य भेदने की क्षमता भी सामने आई। सिस्टम ने निर्धारित परीक्षण लक्ष्यों पर सफल प्रदर्शन किया।
परीक्षण के दौरान रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) डिटेक्टर, सर्विलांस रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (ईओ) सेंसर की मदद से हवाई लक्ष्यों की पहचान और ट्रैकिंग की गई। सेंसरों से मिली सूचनाओं को कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस (सी4आइ) नेटवर्क के जरिए एकीकृत किया गया। इसके बाद रॉकेट दागकर निर्धारित लक्ष्यों पर प्रहार किया गया। अलग-अलग परीक्षणों में गाइडेड माइक्रो मिसाइलों की गाइडेंस और लक्ष्य तक पहुंचकर निशाना साधने की क्षमता भी प्रदर्शित हुई।
भार्गवास्त्र की खासियत इसकी दो स्तरों वाली मारक व्यवस्था है। पहली परत में माइक्रो रॉकेट हैं, जिन्हें एक साथ बड़ी संख्या में आने वाले छोटे ड्रोन को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। दूसरी परत में गाइडेड माइक्रो मिसाइलें हैं, जो लक्ष्य को ट्रैक कर सटीक प्रहार करने के लिए तैयार की गई हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग दिशाओं से आने वाले कई ड्रोन के सामूहिक हमले का मुकाबला करना है।
भार्गवास्त्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस प्रणाली शामिल है। यह विभिन्न सेंसरों से मिलने वाली सूचनाओं को एकीकृत कर लक्ष्य की पहचान और हथियारों के इस्तेमाल के बीच समन्वय स्थापित करती है। आरएफ डिटेक्टर, सर्विलांस रडार और ईओ सेंसर मिलकर निगरानी तथा लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं।
कंपनी ने भार्गवास्त्र के दो संस्करण तैयार किए हैं। पहले में 64 ट्यूब वाला माइक्रो रॉकेट लॉन्चर है, जबकि दूसरे में 64 गाइडेड माइक्रो मिसाइल लॉन्चर की व्यवस्था है। दूसरे संस्करण को मूल परियोजना की आवश्यकता से आगे बढ़कर विकसित किया गया है। इसमें स्वायत्त गाइडेंस और इन्फ्रारेड (आइआर) सीकर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
भार्गवास्त्र परियोजना को रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से 9 जुलाई 2024 को जारी प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर के तहत आगे बढ़ाया गया था। यह भारतीय सेना की तकनीकी जरूरतों पर आधारित मेक- द्वितीय (बाय इंडियन आइडीडीएम) श्रेणी की परियोजना है। इसके तहत प्रोटोटाइप प्रदर्शन के बाद 12 सिस्टम की आपूर्ति का प्रावधान है। डिजाइन, सॉफ्टवेयर, रॉकेट और माइक्रो मिसाइल सहित पूरा सिस्टम स्वदेशी स्तर पर विकसित किया गया है।
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