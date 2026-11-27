पोकरण (जैसलमेर). कस्बे में चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं से आमजन में भय और असुरक्षा का माहौल है। गुरुवार रात छंगाणियों की गली में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। चोर मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी व तिजोरी में रखे करीब 22 तोला सोने के आभूषण, 40 तोला चांदी तथा 50 हजार रुपए नकद चुरा ले गए। वारदात के बाद चोर पंकज छंगाणी के घर के आगे खड़ी मोटरसाइकिल भी चोरी कर ले गए। छंगाणियों की गली में शिक्षक ईश्वरसिंह उज्ज्वल किराए के मकान में रहते हैं। उनका पूरा परिवार पिछले दो दिनों से विवाह समारोह में शामिल होने गया हुआ था। इस कारण मकान बंद था। गुरुवार रात चोरों ने मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कमरों में रखी अलमारी तथा तिजोरी खंगाल डाली। चोर कीमती आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने मकान का दरवाजा खुला देखा तो शिक्षक को सूचना दी। शिक्षक मौके पर पहुंचे तो कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी और तिजोरी से आभूषण व नकदी गायब मिले।चोर जाते समय पंकज छंगाणी के घर के आगे खड़ी मोटरसाइकिल भी ले गए।