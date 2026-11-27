जैसलमेर. जिले की ग्रामीण सत्ता पर कांग्रेस ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। शुक्रवार को पंचायत समिति प्रधानों के चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी निर्वाचित हुए। हालांकि मोहनगढ़ में बहुमत के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यहां क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा की टीबी देवी प्रधान निर्वाचित हुईं। जिला प्रमुख और उप प्रमुख के पद पहले ही कांग्रेस निर्विरोध जीत चुकी है। ऐसे में पंचायत समितियों के नतीजों ने जिले में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति और मजबूत कर दी है। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की जैसलमेर पंचायत समिति में कांग्रेस के अशोक कुमार भील, खुहड़ी में सलीमत, फतेहगढ़ में उमा राठौड़, रामगढ़ में लक्ष्मी देवी और मोहनगढ़ में भाजपा की टीबी देवी निर्वाचित घोषित की गई।