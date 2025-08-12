ऑपरेशन वेलकम: पर्यटकों को झूठे प्रलोभन देकर कर रहे थे परेशान, चढ़े पुलिस के हत्थे

पर्यटननगरी जैसलमेर में पर्यटकों की सुरक्षा और उन्हें बेहतर अनुभव दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन वेलकम के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह लपकों को गिरफ्तार किया। ये लोग पर्यटकों को झूठे प्रलोभन देकर होटल और सफारी के लिए दबाव बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में पुलिस थाना कोतवाली ने कार्रवाई की। थानाधिकारी प्रेमदान के नेतृत्व में टीम ने शहर में सघन गश्त करते हुए पर्यटकों को परेशान करने वाले आरोपियों को दबोचा।गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अब्दुल खान (25) निवासी हड्डा, सद्दाम खान (19), मेराब खान (46), रेशम खान (20) और शकूर खान (26) निवासी छत्रैल व लानेला, तथा जीवनदान (36) निवासी ढिब्बा पाड़ा शामिल हैं। ये सभी पर्यटकों को रोककर विजिटिंग कार्ड दिखाते, होटल चलने और सफारी बुक कराने का दबाव डालते पाए गए। गौरतलब है कि जैसलमेर वर्षभर देश-विदेश से आने वाले हजारों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन लपकावृत्ति की घटनाएं पर्यटन छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए पुलिस ने ऑपरेशन वेलकम की शुरुआत की है, जिसके तहत ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि जैसलमेर आने वाले पर्यटक सुरक्षित और सुखद अनुभव के साथ लौटें।