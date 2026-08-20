Jaisalmer: महिला मिसाल : बचपन में पोलियो, फिर भी नहीं मानी हार; आज महिलाओं, दिव्यांग बच्चों और युवाओं के सशक्तीकरण की बनीं आवाज

स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के कारण उनकी पढ़ाई कई बार प्रभावित हुई। आठवीं बोर्ड परीक्षा के दौरान विशाखापट्टनम में ऑपरेशन होने से वे परीक्षा नहीं दे सकीं। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे दसवीं की परीक्षा देकर शिक्षा जारी रखी। वर्ष 2013 में जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री हासिल की और कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी लिया। शिक्षा के बाद उन्होंने अपना जीवन समाजसेवा के लिए समर्पित किया। वर्ष 2005 से 2009 तक निजी स्कूल में कार्य किया। इसके बाद सौर संस्थान में विशेष शिक्षक के रूप में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ काम किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी देकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया।