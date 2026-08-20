Jaisalmer: सोनार किले में तिपाहिया वाहनों की रोक बेअसर, घुमावदार घाटियों में हादसे का खतरा

जैसलमेर. ऐतिहासिक सोनार किले में वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए रोक निर्धारित है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह व्यवस्था प्रभावी नजर नहीं आ रही है। रोक के समय में भी वाहनों के किले तक पहुंचने से नियमों की पालना और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले व्यवस्था की यह स्थिति आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। सोनार किले से दशहरा चौक तक जाने वाली घटियां घुमावदार हैं। इन रास्तों पर एक साथ कई टैक्सियों की आवाजाही होने से यातायात दबाव बढ़ जाता है। घुमावदार मोड़ पर सामने से आने वाला वाहन अचानक दिखाई देने के कारण चालकों को तुरंत ब्रेक लगाने या वाहन नियंत्रित करने की स्थिति बनती है। ऐसे में पैदल चलने वाले पर्यटकों के बीच दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। किले में सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक का उद्देश्य पर्यटकों की आवाजाही को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना है। इस अवधि में दुर्गवासी और बड़ी संख्या में पर्यटक किले की गलियों और आसपास के रास्तों पर पैदल घूमते हैं।