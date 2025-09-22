Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, कार के परखच्चे उड़े, पति की मौत, पत्नी-दो बच्चे घायल

भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और बस का भी अगला व साइड का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार सवार चारों जने गंभीर रूप से घायल हो गए।

जैसलमेर

Rakesh Mishra

Sep 22, 2025

Road accident
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका

पोकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-125 जोधपुर रोड पर फलोदी थानाक्षेत्र के डेडिया गांव के पास सोमवार को एक निजी बस एवं कार की हुई भिड़ंत में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी व दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है।

लौट रहे थे जोधपुर

पुलिस के अनुसार कार में सवार जोधपुर के मगरापूंजला गहलोतों का बास निवासी सुनील (43) पुत्र दौलतसिंह गहलोत, उसकी पत्नी लक्षिता उर्फ लक्ष्मी (38), पुत्र तन्मय (10) व मनन (8) पोकरण से जोधपुर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान दोपहर 2 बजे बाद डेडिया गांव के पास सामने से आ रही एक निजी यात्री बस से कार की भिड़ंत हो गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बकरा चोर ने युवक पर चाकू से किया हमला, ग्रामीणों ने मौत की नींद सुलाया, 2 गांवों में तनाव, पुलिस तैनात
चित्तौड़गढ़
Thief dies due to beating

भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और बस का भी अगला व साइड का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार सवार चारों जने गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें तत्काल पोकरण के राजकीय जिला चिकित्सालय लाया गया।

यह वीडियो भी देखें

पत्नी-बच्चे जोधपुर रेफर

यहां सुनील को मृत घोषित कर दिया। जबकि उसकी पत्नी व बच्चों को गंभीर हालत के कारण तत्काल जोधपुर रेफर कर दिया गया। बस में सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें लगी, जिनका देचू में उपचार किया गया। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक नींबदान चारण पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बाड़मेर में फायरिंग और जानलेवा हमला का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; अन्य आरोपियों की तलाश जारी
बाड़मेर
Barmer News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 07:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, कार के परखच्चे उड़े, पति की मौत, पत्नी-दो बच्चे घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.