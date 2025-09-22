Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, कार के परखच्चे उड़े, पति की मौत, पत्नी-दो बच्चे घायल

यहां सुनील को मृत घोषित कर दिया। जबकि उसकी पत्नी व बच्चों को गंभीर हालत के कारण तत्काल जोधपुर रेफर कर दिया गया। बस में सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें लगी, जिनका देचू में उपचार किया गया। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक नींबदान चारण पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।