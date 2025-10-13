राजस्थान में आर्मी की जिप्सी पलटने से मेजर की मौत, कर्नल समेत 4 अधिकारी घायल



बता दें कि घायलों को पहले रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। तनोट थाना के एएसआई अचलराम के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क पर तेज मोड़ था। लेकिन जिप्सी मोड़ नहीं ले पाई और पलट गई।