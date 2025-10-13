Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

राजस्थान में आर्मी की जिप्सी पलटने से मेजर की मौत, कर्नल समेत 4 अधिकारी घायल

राजस्थान के जैसलमेर जिले में आर्मी की जिप्सी पलटने से एक मेजर की मौत हो गई। जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल और दो मेजर सहित चार अधिकारी घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ से सेना अस्पताल लाया गया है।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 13, 2025

Army Gypsy Overturns in Jaisalmer

Army Gypsy Overturns in Jaisalmer (Patrika Photo)

Jaisalmer: जैसलमेर जिले के तनोट थाना क्षेत्र में रविवार शाम सेना की जिप्सी पलटने से एक मेजर की मौत हो गई, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल और दो मेजर सहित चार अधिकारी घायल हो गए। हादसा रामगढ़-लोंगेवाला मार्ग पर गमनेवाला गांव के पास शाम करीब पांच बजे हुआ।


बता दें कि घायलों को पहले रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। तनोट थाना के एएसआई अचलराम के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क पर तेज मोड़ था। लेकिन जिप्सी मोड़ नहीं ले पाई और पलट गई।


हादसे के समय वाहन में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत राय (32), मेजर टीसी भारद्वाज (33), मेजर अमित (30), मेजर प्राची शुक्ला और ड्राइवर नसीरुद्दीन सवार थे। गंभीर रूप से घायल मेजर टीसी भारद्वाज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।


वहीं, अन्य घायलों में मेजर अमित को आंख के पास चोट आई है। मेजर प्राची शुक्ला को सिर में गंभीर चोटें हैं, जबकि ड्राइवर नसीरुद्दीन का बायां कान कट गया। सभी का इलाज सेना अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है।


हादसे की सूचना पर तनोट और रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मेजर टीसी भारद्वाज का शव पोस्टमॉर्टम के बाद सेना को सौंपा गया। वे आंध्रप्रदेश के गुंटूर जिले के निवासी थे। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

