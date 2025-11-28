मुंबई में बनाया नाम, गांव में लौटाया प्यार: राजस्थान के गुमानाराम देंगे करोड़ों रुपए दान, ऐसे बने बढ़ई से बिजनेसमैन

बता दें कि उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी चांदी देवी की स्मृति में दो करोड़ 51 लाख रुपए का सहयोग देने की घोषणा की है। यह राशि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जाएगी। गुमानाराम ने जैसलमेर शिक्षा विकास समिति के अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि उनकी पत्नी की इच्छानुसार शहर में बालिका विद्यालय का निर्माण करवाया जाए।