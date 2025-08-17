नहीं थम रहा बिजली संकट.. अंधियारे में कैद हो रही स्वर्णनगरी, कराह रहा आमजन

बुजुर्ग रामलाल बताते हैं कि हमारे घर में दवा रखने का फ्रीज बंद रहता है। गर्मी में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लगातार बिजली जाने से तनाव भी बढ़ा है। स्थानीय निवासी सोहन ने आरोप लगाया कि एफआरटी कंट्रोल रूम में फोन करने पर कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। सुबह हो या शाम, दोपहर हो या रात, बिजली जाने का कोई कारण नहीं बताया जाता। जिम्मेदार केवल धैर्य रखने की नसीहत देते हैं। एक महिला शिक्षक ने बताया कि विद्युत कटौती के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जानकारों के अनुसार विद्युत व्यवधान में सुधार, नियमित निरीक्षण और नियंत्रण कक्ष की तत्परता बढ़ाने की दरकार है, ताकि आमजन के दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाई को कम किया जा सके।