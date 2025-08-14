सीमांत जिले में बढऩे लगा तिरंगा फहराने का जज्बा

देश की पश्चिमी सीमा के अंतिम छोर पर बसा जैसलमेर शहर और करीब 464 किलोमीटर लम्बी अंतरराष्ट्रीय सीमा तक आजादी के उत्सव में देश की आन-बान और शान के प्रतीक तिरंगे के रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या तक ही हर कहीं तिरंगे की धूम साफ तौर पर देखी जा सकती है। हर घर तिरंगा अभियान का यह असर है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले ही चारों तरफ आजादी के जश्न का मंच पूरी तरह से सजा दिखता है। लोगों में भी भरपूर उत्साह है। चारों तरफ तिरंगे झंडों की मांग हो रही है ताकि उन्हें निजी प्रतिष्ठानों व घरों पर लगाया जा सके। स्वर्णनगरी में तिरंगे के प्रति आकर्षण पिछले कई वर्षों के दौरान खासा बढ़ चुका है। पूर्व में केवल खादी से बने झंडों की मांग होती थी क्योंकि तब तक केवल खादी का बना झंडी ही लहराया जा सकता था। इस पाबंदी को अब केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव कर हटा दिया है।