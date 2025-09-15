सैलानियों के साथ लूटपाट: गाड़ी के शीशे तोड़े, एक लाख रुपए लूटने का लगाया आरोप

हरियाणा से जैसलमेर घूमने आए सैलानियों के साथ सम मार्ग पर सोमवार सुबह लूटपाट की वारदात घटित हुई है। सैलानियों की गाड़ी के शीशे चकनाचूर किए गए। सैलानियों ने आरोप लगाया कि उनसे एक लाख रुपए लूट लिए गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है, हालांकि सैलानियों ने एफआइआर दर्ज नहीं करवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनकी तरफ से बताया गया कि वे सोमवार सुबह अपनी गाड़ी में सवार होकर सम से जैसलमेर की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में दो गाडिय़ों में सवार होकर आए लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवा कर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए व एक लाख रुपए लूट लिए। हरियाणा के रोहतक निवासी योगेश, प्रमोद, विकास, व जगदीश रविवार को सम सेंड ड्यून्स स्थित एक रिसोर्ट में रुके थे। वहां अन्य पर्यटक भी रुके हुए थे। उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। जिसे बाद में शांत करवाया गया। सोमवार सुबह हरियाणा के चारों पर्यटक रिसोर्ट से रवाना हो गए। सैलानियों ने अपनी गाडी में तोडफ़ोड़ और एक लाख रुपए लूटकर ले जाने की बात कही है। सदर थाना के एएसआइ मुकेश बीरा ने बताया कि पुलिस गाडी में तोडफ़ोड़ करने वालों की दस्तयाबी के लिए प्रयास कर रही है।