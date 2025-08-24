Jaisalmer News: जैसलमेर में जल संकट, कनिष्ठ अभियंता को पहनाई चूड़ियां, लिपिस्टिक लगाने का प्रयास

इंदिरा कॉलोनी के निवासियों ने ज्ञापन में बताया कि उन्हें आठ दिन में एक बार ही पानी की आपूर्ति मिल पाती है। कई घरों में तो महीनों से पानी नहीं आया। मजबूरी में लोग महंगे दामों पर टैकर मंगवाने को मजबूर हैं। उनका कहना था कि कई बार जिम्मेदारों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।