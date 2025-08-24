Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Jaisalmer News: जैसलमेर में जल संकट, कनिष्ठ अभियंता को पहनाई चूड़ियां, लिपिस्टिक लगाने का प्रयास

Water Crisis: इंदिरा कॉलोनी के निवासियों ने ज्ञापन में बताया कि उन्हें आठ दिन में एक बार ही पानी की आपूर्ति मिल पाती है। कई घरों में तो महीनों से पानी नहीं आया।

जैसलमेर

Santosh Trivedi

Aug 24, 2025

Water crisis in Jaisalmer
प्रदर्शन करती महिलाएं। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जैसलमेर शहर की इंदिरा कॉलोनी और शहर के अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से जारी जल आपूर्ति समस्या आमजन के गुस्से का कारण बन गई। परेशान लोग थाली बजाते हुए बीपी टैंक स्थित जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे और कहा कि वे जिम्मेदारों को जगाने आए हैं।

इस दौरान कनिष्ठ अभियंता पूनम परिहार लोगों से बात करने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद महिलाओं ने उनका विरोध अनोखे तरीके से जताया। उन्होंने कनिष्ठ अभियंता को चूड़ियां पहना दी और लिपस्टिक लगाने का प्रयास किया, जिसे साथ आए लोगों ने रोक दिया। उपस्थित लोगों ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई।

'बिजली वोल्टेज की समस्या बनी बाधा'

सहायक अभियंता देवीलाल भील ने बताया कि शहर में पानी मोहनगढ़ हेड वर्क्स से आता है। हालांकि, बिजली की ट्रिपिंग और वोल्टेज की समस्याओं के कारण मोटर सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति सुधारने के प्रयास लगातार जारी हैं और शहर में डाबला आदि से पानी आपूर्ति की जा रही है।

इंदिरा कॉलोनी के निवासियों ने ज्ञापन में बताया कि उन्हें आठ दिन में एक बार ही पानी की आपूर्ति मिल पाती है। कई घरों में तो महीनों से पानी नहीं आया। मजबूरी में लोग महंगे दामों पर टैकर मंगवाने को मजबूर हैं। उनका कहना था कि कई बार जिम्मेदारों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

घटना पर खेद प्रकट किया

इधर कनिष्ठ अभियंता को चूड़ियां पहनाने सहित अन्य हंगामे को प्रशासन ने गम्भीरता से लिया। जलदाय विभाग के नगरखंड के अधिशासी अभियंता निरंजन मीणा ने बताया कि विभागीय अधिकारी व कार्मिक संबंधित लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाने के लिए कोतवाली पहुंचे। तब पुलिस ने घटना में मौजूद प्रमुख लोगों को थाने बुलाया।

मीणा ने बताया कि इस घटना पर उन लोगों ने खेद प्रकट किया और कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस पर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बाद में मामला दर्ज नहीं करवाया। साथ ही पेयजल आपूर्ति की समस्या के यथासम्भव जल्द समाधान करवाने का विश्वास दिलाया।

इनकी रही मौजूदगी

ज्ञापन देने के दौरान महेश वासु, सिद्धार्थ पालीवाल, परमानंद कपटा, हरिसिंह, कमल गांधी, अरुण पुरोहित, भंवरलाल पालीवाल, सवाई सिंह, बाबूपुरी, रमेश व्यास, ओमजी हर्ष, चतुराराम प्रजापत, मोहन सिंह, लक्ष्मीनारायण श्रीमाली, भावना, सीरिया, उर्मिला, दीपिका, मीनू सोनी, अरुणा सहित बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी मौजूद रहे।

